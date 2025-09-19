Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Petro Gražulio – netikėta žinia: pagerbs nužudytą politiką

2025-09-19 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 13:25

Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 18:00 val., prie JAV ambasados Vilniuje vyks simbolinis atminimo renginys, skirtas pagerbti tragiškai nužudyto visuomenės veikėjo ir Turning Point USA įkūrėjo Charlie Kirk atminimą. Būtent tuo metu Jungtinėse Amerikos Valstijose vyks jo laidotuvės.

Charlie Kirk pagerbimas (nuotr. BNS, nuotr. SCANPIX, nuotr. 123rf.com)

Renginį inicijuoja Europos Parlamento narys Petras Gražulis, pabrėžiantis, kad Charlie Kirk buvo ne tik amerikiečių, bet ir tarptautiniu mastu įkvėpęs daugybę jaunų žmonių kovoti už krikščioniškas vertybes, tradicinę šeimą ir žodžio laisvę.

0

Renginį inicijuoja Europos Parlamento narys Petras Gražulis, pabrėžiantis, kad Charlie Kirk buvo ne tik amerikiečių, bet ir tarptautiniu mastu įkvėpęs daugybę jaunų žmonių kovoti už krikščioniškas vertybes, tradicinę šeimą ir žodžio laisvę.

„Tai šių dienų apaštalas, skleidęs krikščioniškas vertybes jaunimo tarpe, kuris buvo negailestingai nužudytas genderistų rankomis. Tai liudija jį perskrodusi kulka, kuri buvo išraižyta genderistiniais šūkiais. Kviečiu visus neabejingus žodžio laisvei, krikščioniškoms vertybėms, Charlie laidotuvių dieną – sekmadienį 18:00 – atvykti prie JAV ambasados, uždegti žvakutę ir pagerbti Charlie Kirk atminimą“, – sakė europarlamentaras Petras Gražulis.

Charlie Kirk dar būdamas labai jaunas subūrė tūkstančius studentų. Jo įkurta organizacija Turning Point USA tapo viena ryškiausių jaunimo judėjimų, ginančių tradicines vertybes, religijos laisvę ir patriotizmą.

Tragiška mirtis

Jo gyvenimas nutrūko tragiškai – žinia apie nužudymą sukrėtė tiek JAV, tiek tarptautinę bendruomenę. Daugeliui jis tapo simboliu, kad už drąsą ir tiesą kartais tenka sumokėti aukščiausią kainą.

Sekmadienio vakarą prie JAV ambasados susirinkę žmonės ne tik uždegs žvakutes, bet ir parodys, kad Charlie idėjos nelieka užmirštos. Jo laidotuvių valanda JAV taps simboline jungtimi, kuri suvienys žmones abiejose Atlanto pusėse.

Renginio data ir laikas: 2025 m. rugsėjo 21 d., sekmadienis, 18:00 val.Vieta: JAV ambasados prieigos, Akmenų g. 6, Vilnius.

Dalyviai raginami atsinešti žvakutes.

