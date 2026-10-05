Iš kovos pabėgęs Dominykas Dirkstys turi naują pasiūlymą: kreipiasi į visus

Apie tai jis pranešė vakar, socialiniame tinkle Instagram.
Neeilinė žinia
Savo paskyros istorijoje jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodo kovų atributus bei kviečia gerbėjus į susitikimą Vilniuje, prie Baltojo tilto.
„Rytoj, 19 val. prie Baltojo tilto išdalinsime dalį mano istorijos. Kovos prieš Maslobojevą šortai, pirštinės, užpraeitos kovos šortai ir pirštinės, apsiaustas, dar kažkurios kovos pirštinės <...> Rytoj, 19 val., Baltasis tiltas, Vilnius – susitinkame ten“, – vakar kalbėjo jis.
„VILNIAU, RYTOJ ATLEKIU SU DOVANOM!
Savo kovinio sporto daiktus atiduodu JUMS. Dalis mano kovų istorijos gali atsidurti tavo rankose.
Vilnius, prie Baltojo tilto. Rytoj, spalio 5 d. 19:00“, – rašė D. Dirkstys.
Primename, kad neseniai jis dosnumą parodė ir savo mamai su sese – mylimoms moterims padovanojo automobilius. Apie tai galite skaityti čia: Dominykas Dirkstys nepasikuklino: štai ką nupirko mamai su sese | tv3.lt
Be to, kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, pinigais apipylė ir savo trenerį Vadimą Gridiajevą: Dominykas Dirkstys neskaičiuoja toliau: 1 žmogų apipylė pinigais | tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.