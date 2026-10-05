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TV3 naujienos > Žmonės

Iš kovos pabėgęs Dominykas Dirkstys turi naują pasiūlymą: kreipiasi į visus

2026-10-05 12:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 12:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po žinios apie karjeros pabaigą UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys nusprendė atsisveikinti ir su svarbiais savo kovų atributais. Sportininkas paskelbė, kad jau šiandien, spalio 5-ąją vyksiančio susitikimo metu gerbėjams padovanos daiktus, lydėjusius jį kovų ringe.

Po žinios apie karjeros pabaigą UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys nusprendė atsisveikinti ir su svarbiais savo kovų atributais. Sportininkas paskelbė, kad jau šiandien, spalio 5-ąją vyksiančio susitikimo metu gerbėjams padovanos daiktus, lydėjusius jį kovų ringe.

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Apie tai jis pranešė vakar, socialiniame tinkle Instagram.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Neeilinė žinia

Savo paskyros istorijoje jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodo kovų atributus bei kviečia gerbėjus į susitikimą Vilniuje, prie Baltojo tilto.

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„Rytoj, 19 val. prie Baltojo tilto išdalinsime dalį mano istorijos. Kovos prieš Maslobojevą šortai, pirštinės, užpraeitos kovos šortai ir pirštinės, apsiaustas, dar kažkurios kovos pirštinės <...> Rytoj, 19 val., Baltasis tiltas, Vilnius – susitinkame ten“, – vakar kalbėjo jis.

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„VILNIAU, RYTOJ ATLEKIU SU DOVANOM!

Savo kovinio sporto daiktus atiduodu JUMS. Dalis mano kovų istorijos gali atsidurti tavo rankose.

Vilnius, prie Baltojo tilto. Rytoj, spalio 5 d. 19:00“, – rašė D. Dirkstys.

Primename, kad neseniai jis dosnumą parodė ir savo mamai su sese – mylimoms moterims padovanojo automobilius. Apie tai galite skaityti čia: Dominykas Dirkstys nepasikuklino: štai ką nupirko mamai su sese | tv3.lt

Be to, kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, pinigais apipylė ir savo trenerį Vadimą Gridiajevą: Dominykas Dirkstys neskaičiuoja toliau: 1 žmogų apipylė pinigais | tv3.lt

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Turbūt
Turbūt
2026-10-05 12:40
Vaikai sulėks. Jiems pramoga..
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:)))
:)))
2026-10-05 12:19
Chebra nesipazorinkit. Neikit ten. Būsit ir jūs apsijuokę
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