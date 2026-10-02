Dominykas Dirkstys nepasikuklino: štai ką nupirko mamai su sese

Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė naujas D. Dirksčio vaizdo įrašas.
Dominykas Dirkstys nustebino
Jame Dominykas pasirodo ne vienas – kartu su juo ir sesė bei mama.
Vaizdo įraše matyti, kaip šeima išlipa iš vieno automobilio ir nueina prie kitų.
Kaip paaiškėjo, D. Dirkstys savo sesei ir mamai padovanojo po „Audi“ automobilį.
„Dėkingas Dievui už suteiktas galimybes pasirūpinti savo artimaisiais.
Myliu jus abi man didžiausia laimė matyti jus laimingas“, – rašė D. Dirkstys.
Komentaruose į tokį Dominyko gestą sureagavo ir jo sesė bei mama.
„Tu pats geriausias“, – rašė D. Dirksčio sesė.
„Ačiū Tau, Sūnau, už nuostabias dovanas, už Tavo meilę, dėmesį ir tą neįkainojamą jausmą, kad esame Tau svarbios.
Esu pati laimingiausia mama pasaulyje, turėdama tokius nuostabius vaikus. Jūs esate mano didžiausias džiaugsmas, mano širdies šiluma ir gražiausia gyvenimo dovana.
Ačiū, Domuk, kad taip gražiai moki nustebinti, pradžiuginti ir pripildyti mano širdį laimės ir meilė. Didžiuojuosi Tavimi ir be galo Tave myliu. Tu nuostabiausias“, – pridūrė mama.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.