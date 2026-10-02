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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Dominykas Dirkstys nepasikuklino: štai ką nupirko mamai su sese

2026-10-02 09:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 09:06
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Apie karjeros pabaigą paskelbęs kovotojas Dominykas Dirkstys pasidalijo nauju vaizdo įrašu. Tačiau šįkart dėmesį jis skyrė ne kovoms ar karjerai, o šeimai. 

Apie karjeros pabaigą paskelbęs kovotojas Dominykas Dirkstys pasidalijo nauju vaizdo įrašu. Tačiau šįkart dėmesį jis skyrė ne kovoms ar karjerai, o šeimai. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė naujas D. Dirksčio vaizdo įrašas. 

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Dominykas Dirkstys nustebino 

Jame Dominykas pasirodo ne vienas – kartu su juo ir sesė bei mama. 

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Vaizdo įraše matyti, kaip šeima išlipa iš vieno automobilio ir nueina prie kitų. 

Kaip paaiškėjo, D. Dirkstys savo sesei ir mamai padovanojo po „Audi“ automobilį. 

„Dėkingas Dievui už suteiktas galimybes pasirūpinti savo artimaisiais. 

Myliu jus abi man didžiausia laimė matyti jus laimingas“, – rašė D. Dirkstys.

Komentaruose į tokį Dominyko gestą sureagavo ir jo sesė bei mama. 

„Tu pats geriausias“, – rašė D. Dirksčio sesė. 

„Ačiū Tau, Sūnau, už nuostabias dovanas, už Tavo meilę, dėmesį ir tą neįkainojamą jausmą, kad esame Tau svarbios.

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Esu pati laimingiausia mama pasaulyje, turėdama tokius nuostabius vaikus. Jūs esate mano didžiausias džiaugsmas, mano širdies šiluma ir gražiausia gyvenimo dovana. 

Ačiū, Domuk, kad taip gražiai moki nustebinti, pradžiuginti ir pripildyti mano širdį laimės ir meilė. Didžiuojuosi Tavimi ir be galo Tave myliu. Tu nuostabiausias“, – pridūrė mama.

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oof
oof
2026-10-02 09:32
Maciau tas audi teleloto komplektacijos
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Puikus atorius
Puikus atorius
2026-10-02 09:37
Marketinginis serialas tęsiasi. Meilė, pyktis, skyrybos, pabėgimas, dabar šeima - visi tradicinio serialo elementai. Puikus reklaminių klipų aktorius tas Dirkstys - gerai uždirba pinigus UTMA'i, galėtų būti priimtas į bendrasavininkius, jei toks dar nėra.
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a babutei
a babutei
2026-10-02 09:30
kokia duosi vėl 500,ar tik prieš,,kovas'' duodi? kaip tada Klaipėdoj...daraisi Gražulis,tik dar liežuvį įdarbink labiau
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