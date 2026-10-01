Išklojo, ką Dominykas Dirkstys darys toliau: „Jis nori...“

Naujienų portalui tv3.lt socialinių tinklų specialistė pasakoja, ką, jos manymu, D. Dirkstys darys toliau ir ko gali norėti siekti skelbdamas apie karjeros pabaigą – ekspertė sako, kad jau galima įžvelgti, ko jis imsis ir kad tai galimai nebus jo veiklos pabaiga.
Įvertino, ko iš Dominyko Dirksčio tikėtis toliau
Rinkodaros specialistės teigimu, D. Dirksčio paskelbimas apie profesionalaus sportininko karjeros pabaigą gali būti vertinamas ir kaip dėmesį pritraukiantis marketingo sprendimas.
Pasak jos, sporte svarbios ne tik pergalės ringe ar iškovoti titulai – nemažą reikšmę turi ir sportininko sukaupta auditorija bei gebėjimas ją išlaikyti.
Ekspertė mano, kad siekis išlaikyti visuomenės dėmesį galėjo turėti įtakos ir ankstesniems skandalingesniems D. Dirksčio poelgiams.
Jos vertinimu, tokie veiksmai gali būti būdas paskatinti žmones kalbėti apie sportininką ir taip didinti jo matomumą.
„Tai čia vėl eilinis cirkas, kuris turi sukelti peržiūras. Jis, vėlgi, paimtas iš amerikiečių. Matyt, kad Amerikoje yra prisižiūrėjęs“, – teigia ji.
Jos teigimu, pasirinktas komunikacijos modelis leidžia svarstyti, kad už tokio pareiškimo gali slypėti gerai apgalvotas noras išlaikyti visuomenės susidomėjimą.
„Jis gana primityviai elgiasi. Pasiėmęs elementarią amerikietišką marketingo strategiją, todėl jau galima numanyti, ką jis darys toliau.
Kai nori sukurti marketingo istoriją, pritraukti dėmesį ar sukelti skandalą, negali remtis tokiomis akivaizdžiomis kortomis. Jau viena istorija nepasiteisino“, – komentuoja pašnekovė.
Pasak jos, karjeros pabaigos paskelbimas taip pat gali tapti būdu sukurti naują istoriją aplink sportininką ir dar kartą paskatinti auditoriją apie jį kalbėti.
„Dabar jis nori padaryti, kad karjeros pabaiga būtų kaip žinomo atlikėjo paskutinis koncertas – pritraukti dėmesį. Mano manymu, tai nėra karjeros pabaiga. Jis po to grįš ir vėl viskas bus gerai“, – sako ji.
Įvardijo, kaip tai gali paveikti D. Dirksčio įvaizdį
Kalbėdama apie D. Dirksčio komunikaciją ir tai, kaip ji gali veikti auditorijos požiūrį, Monika Ra atkreipia dėmesį į mažėjantį dalies žmonių pasitikėjimą sportininku.
Pasak jos, kai kurie jo vieši veiksmai gali lemti tai, kad žmonės į jo pareiškimus ima žvelgti atsargiau ir nebepriima jų taip pat rimtai.
„Juo jau ne visi tiki. Taip ir yra. Dalis žmonių į jį žiūri skeptiškai, tarsi į šou kuriantį žmogų, ir galvoja, ką jis dar gali sugalvoti. Dėl to pasitikėjimas jo vieša komunikacija jau yra sumažėjęs“, – komentuoja ji.
Pašnekovės teigimu, toks įvaizdis gali turėti įtakos ir galimybėms ateityje bendradarbiauti su prekių ženklais. Jos teigimu, įmonės, rinkdamosi reklaminius veidus, atsižvelgia ne tik į žmogaus žinomumą, bet ir į tai, kokį įvaizdį jis yra susikūręs viešojoje erdvėje.
„Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kad rimtos kompanijos imtų jį savo reklaminiu veidu. Todėl, kad jis jau tarsi nebeturi savo vardo. Tas ausies nukandimas, bandymas...
Suprantu, kad UTMA tai yra natūralus dalykas, Amerikoje visą laiką būdavo tokių situacijų, tačiau čia vėlgi atsiranda daug papildomos komunikacijos“, – sako pašnekovė.
D. Dirkstys prabilo apie karjeros baigimą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vakar, rugsėjo 30 d., kovotojas D. Dirkstys paskelbė žinią, kad baigia karjerą.
„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.
Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.
Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.
Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.
Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.
Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau. Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.
Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė jis.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt