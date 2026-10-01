Prabilo, ar Dominyko Dirksčio karjeros pabaiga nėra tik dar vienas triukas: „Čia elementaru“

Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į rinkodaros ir socialinių tinklų specialistę Moniką Sesickaitę-Rachinštein, geriau žinomą kaip Monika Ra.
Šįkart paklausėme, kaip rinkodaros specialistės akimis atrodo D. Dirksčio paskelbta žinia apie karjeros pabaigą ir ar tai gali būti dar vienas būdas sukelti susidomėjimą bei išlaikyti auditorijos dėmesį.
Karjeros pabaiga – tik dar vienas marketingo triukas?
Anot rinkodaros ir socialinių tinklų specialistės, į D. Dirksčio viešą komunikaciją reikėtų žvelgti atsargiau. Ji tikina, kad paskelbtas karjeros pabaigos etapas gali būti dar viena iš anksto apgalvota marketingo strategija.
„Jis gana primityviai elgiasi. Pasiėmęs elementarią amerikietišką marketingo strategiją, todėl jau galima numanyti, ką jis darys toliau.
Kai nori sukurti marketingo istoriją, pritraukti dėmesį ar sukelti skandalą, negali remtis tokiomis akivaizdžiomis kortomis. Jau viena istorija nepasiteisino“, – komentuoja Monika Ra.
Anot jos, šįkart panašiai gali būti išnaudojama ir karjeros pabaigos tema.
„Dabar jis nori padaryti, kad karjeros pabaiga būtų kaip žinomo atlikėjo paskutinis koncertas – pritraukti dėmesį. Mano manymu, tai nėra karjeros pabaiga. Jis po to grįš ir vėl viskas bus gerai“, – sako ji.
Ekspertės vertinimu, D. Dirksčio komunikacijos strategija nėra nauja – panašūs būdai dėmesiui pritraukti naudojami jau ne vienerius metus.
„Jis toliau „varo“ savo marketingą – labai paprastą strategiją, kuri jau dešimt metų žinoma ir kurią dauguma jau padarė prieš penkiolika metų“, – teigia ji.
Atskleidė, kaip žinia veikia auditorijos pasitikėjimą
Kalbėdama apie tai, kaip tokia komunikacija gali paveikti žmonių pasitikėjimą, Monika Ra sako, kad dalis auditorijos į sportininką jau gali žvelgti skeptiškai.
„Juo jau ne visi tiki. Taip ir yra. Dalis žmonių į jį žiūri skeptiškai, tarsi į šou kuriantį žmogų, ir galvoja, ką jis dar gali sugalvoti. Dėl to pasitikėjimas jo vieša komunikacija jau yra sumažėjęs“, – komentuoja ji.
Pašnekovės teigimu, dėl tokios viešosios komunikacijos D. Dirksčiui ateityje gali tapti sunkiau būti pasirenkamam kaip reklaminiam veidui.
„Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kad rimtos kompanijos imtų jį savo reklaminiu veidu. Todėl, kad jis jau tarsi nebeturi savo vardo. Tas ausies nukandimas, bandymas...
Suprantu, kad UTMA tai yra natūralus dalykas, Amerikoje visą laiką būdavo tokių situacijų, tačiau čia vėlgi atsiranda daug papildomos komunikacijos“, – sako pašnekovė.
Sportininko vertė – ne tik pergalės ringe
Pasak rinkodaros specialistės, sporte dėmesys ir auditorijos dydis taip pat tampa svarbia sportininko vertės dalimi. Anot jos, lojali sekėjų auditorija gali būti reikšminga tiek pat, kiek ir sportiniai pasiekimai.
„Kiekvienas sportininkas yra vertinamas ir per šią prizmę – kiek į jį žiūri žmonių, kokią auditoriją jis turi ir kiek lojalių žmonių gali sekti vienas ar kitas varžybas“, – aiškina ji.
Monikos Ra teigimu, būtent noras pritraukti daugiau dėmesio galėjo lemti ir ankstesnius skandalingesnius kovotojo veiksmus.
„Tai čia vėl eilinis cirkas, kuris turi sukelti peržiūras. Jis, vėlgi, paimtas iš amerikiečių. Matyt, kad Amerikoje yra prisižiūrėjęs“, – teigia ji.
Galiausiai ekspertė atkreipia dėmesį į vieną seniausių marketingo triukų – „paskutinio karto“ efektą.
„Čia elementaru – paskutinis išėjimas yra vienas iš seniausių bajerių. Paskutiniai koncertai, paskutiniai išėjimai, paskutiniai kursai ir taip toliau. Paskutinis šansas“, – apibendrina ji.
Paskelbė baigiantis kovotojo karjerą
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vakar, rugsėjo 30 d., kovotojas D. Dirkstys paskelbė žinią, kad baigia karjerą.
„Baigiu profesionalaus kovotojo karjerą.
Kova su Sergejumi Maslobojevu buvo mano paskutinė.
Sunku tai pasakyti, kai tiek metų gyvenimas sukosi aplink vieną tikslą.Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų.
Žinau, kad po paskutinės kovos liko nusivylimo. Pats jį jaučiu. Vis dėlto didžiuojuosi nueitu keliu. Tapau čempionu. Buvau dalis to, kas Lietuvos koviniame sporte užaugo iki pilnos „Žalgirio“ arenos. Man tai visada daug reikš.
Ačiū treneriams ir komandai už darbą, kurio daugelis nematė. Artimiesiems – už kantrybę ir palaikymą. Rėmėjams – už pasitikėjimą. Ir kiekvienam iš jūsų – už palaikymą bei gerą žodį. Jūs buvote svarbi šio kelio dalis.
Ačiū Dievui už stiprybę ir žmones, kuriuos šiame kelyje sutikau. Ringui atidaviau daug savęs. Iš jo išsinešu tai, kas liks visam gyvenimui.
Ačiū, kad buvote kartu“, – rašė jis.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kovotoją dėl komentaro. Gavę jį, straipsnį papildysime.
Prabilo apie traumą
Primename, kad anksčiau D. Dirkstys patvirtino, jog kovoje jam atsinaujino anksčiau operuoto kairės rankos delnakaulio lūžis.
„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą. Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti. Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – rašė kovotojas.
Gauti tyrimų rezultatai privertė priimti sunkų, bet, pasak paties kovotojo, būtiną sprendimą:
„Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats. Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils.“
Nepaisant nusivylimo, D. Dirkstys išreiškė pagarbą varžovui S. Maslobojevui ir pasidžiaugė tuo, ką pavyko pasiekti kovinio sporto bendruomenei – surinkti daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų arena.
„Pagarba Sergejui už kovą. Mane galite vertinti skirtingai, bet didžiuojuosi savo indėliu į Lietuvos kovinį sportą. Didžiuojuosi, kad buvau dalis to, kas mus visus atvedė iki pilnos „Žalgirio“ arenos“, – teigė D. Dirkstys.
Žinutės pabaigoje jis padėkojo savo artimiesiems, treneriams bei gerbėjams ir užsiminė, kad apie tolesnę karjerą galvos tik pasveikęs:
„Ačiū treneriams, komandai, artimiesiems ir visiems, kurie esate šalia. Jūsų palaikymas po tokio vakaro man reiškia labai daug. Dabar svarbiausia – pasirūpinti sveikata. Sprendimus dėl ateities priimsiu vėliau.“
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