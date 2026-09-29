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Iš karto po žvejybos – netikėtas Seimo nario žingsnis, kurio laukė net 15 metų: „Pradžioje nepavyko“

BE TABU
2026-09-29 07:30 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-09-29 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Laidą „Be tabu“ pasiekė džiugi naujiena – po 15 metų draugystės savo gyvenimo draugei pasipiršo Seimo narys Audrius Petrošius. Komandą pasiekė informacija ir apie internete populiarėjančią, naujuoju Žilvinu Grigaičiu vadinamą pozityvumo guru Viliją Targamadzę. Pasiekė ir liūdnos naujienos apie ant automobilio užgriuvusį medį ir Jūratės Zailskienės lūžusią ranką.

Laidą „Be tabu“ pasiekė džiugi naujiena – po 15 metų draugystės savo gyvenimo draugei pasipiršo Seimo narys Audrius Petrošius. Komandą pasiekė informacija ir apie internete populiarėjančią, naujuoju Žilvinu Grigaičiu vadinamą pozityvumo guru Viliją Targamadzę. Pasiekė ir liūdnos naujienos apie ant automobilio užgriuvusį medį ir Jūratės Zailskienės lūžusią ranką.

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Apie visa tai – laidos „Be tabu“ reportaže.

Piršlybos žvejojant ir naujoji Seimo „influencerė“?

A. Petrošius atskleidė piršlybų aplinkybes ir papasakojo, kodėl šiam žingsniui ryžosi tik po 15 metų.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Susižadėjo Audrius Petrošius

„Taip gyvenimiškos aplinkybės susiklostė. Pradžioje nepavyko, nežengėme šito žingsnio, o paskui radosi vis svarbesnių reikalų. Kadangi pats viską nuo pradžių gyvenime kuri, atrodo, vis atidėlioji – lyg ir nesvarbu, gyveni kartu, lyg ir nieko netrūksta. Tačiau atėjo laikas“, – pasakojo vyras.

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Seimo narys pasipiršo išskirtinėje vietoje – išvykęs į žvejybą. Vyras dalijosi, kodėl pasirinko būtent tokią aplinką.

„Vyko Švedijoje, kateryje, ne žvejybos metu, o po žvejybos – kaip aš sakau, ten, kur susilieja visos tavo aistros. Žuvys, vandens platybės, mylimoji, sūnus ir visos kitos detalės, kurios atrodė tą dieną svarbios“, – atviravo parlamentaras.

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Seimas turi ir savo optimizmo nuomonės formuotoją – ja tapo Vilija Targamadzė. Moteris savo „Facebook“ gerbėjams siunčia stulbinančius patarimus iš asmeninės patirties.

„Iš tiesų tai yra mano kūryba, nes, žinote, profesoriai daug galvoja. Knygų yra nemažai perskaityta, gal kai kurios mintys ateina ir iš skaitymo, kai kas ateina žiūrint į dangų – į ką panašūs debesėliai: ar į liūtą, ar į zuikį. Bet iš tiesų sakau motyvacines kalbas, todėl kad žmonės yra pakankamai nusiminę, jiems dažnai trūksta motyvo gyventi, džiaugtis gyvenimu. O iš tiesų gyvenimas yra gražus, reikia tik požiūrį pakeisti. Visos problemos yra sprendžiamos – tereikia jas paversti uždaviniais ir ieškoti sprendimo“, – tikino V. Targamadzė.

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V. Targamadzė – ir sveikos gyvensenos guru. Ji savo sekėjus moko, kaip iš lapinių (kale) kopūstų pasigaminti traškučių.

„Lapiniai kopūstai man buvo naujiena. Nuvažiavau pas kolegę, profesorę Angelę, į prosenelių žemę. Kai pamačiau tuos kopūstus, supratau, kad jie be galo įdomūs ir naudingi sveikatai – tiek mineralų, tiek vitaminų požiūriu. Tiesiog norėjau pasidalinti: kam valgyti pirktinius traškučius, jeigu galime patys pasigaminti?“, – pasakojo moteris.

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Seimo narius užklupusios traumos ir gamtos išdaigos

O Seimo narys Antanas Nedzinskas atidarė darbščiųjų rankų būrelį – vyras meistrauja namelius savo bantaminėms antims, kurias pravardžiuoja pingvinais.

A. Nedzinskas – tikras auksarankis, o štai jo kolegė Seime Jūratė Zailskienė patyrė traumą ir susilaužė ranką.

„Labai paprasta, būtiška situacija. Ruošiausi į renginį, skubėjau, pakrypo kulniukas ir išsitiesiau visu ūgiu. Galiu drąsiai pasakyti tik tiek, kad batus išmečiau. Bet dar grįžau namo, persirengiau, pakišau ranką po šaltu vandeniu, susibintavau elastiniu bintu ir išvažiavau į renginį. Tačiau renginyje supratau, kad tai ne juokai, ir išvažiavau į priimamąjį“, – pasakojo moteris.

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Paaiškėjo, kad trauma rimta – prireikė net operacijos. Sugipsuota ranka J. Zailskienė bus pusantro mėnesio.

Nelaimių būta ir daugiau. Rugpjūčio pabaigoje siautusi audra ant seimūnės Ligitos Girskienės automobilio užvertė medį.

„Iš tikrųjų, turint 30 metų vairavimo stažą, pirmą kartą patiriu tokį įvykį. Labai netikėtai, jau visiškai ruošiantis išvažiuoti iš privataus renginio, įvyko toks dalykas: ateinu, o kolega Valius Ąžuolas šaukia, kad ant tavo mašinos užvirto medis. Iš tikrųjų patyriau šoką“, – sakė L. Girskienė.

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Laimė, niekas, išskyrus automobilį, nenukentėjo.

„Dėl nuostolio nežinau, šiuo metu rūpinasi draudimas. Pasikeičiau automobilį, kad galėčiau toliau vykdyti Seimo narės funkcijas, tad viską sužinosiu artimiausiu metu. Išdaužė lempą, o dėl kėbulo defektų tikrai nesu kompetentinga įvertinti – pasakys specialistai, yra ten kas nors ar nėra“, – teigė L. Girskienė.

Daugiau sužinokite – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3!

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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