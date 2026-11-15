Iš Eglės Jackaitės – jautrūs žodžiai brangiam žmogui: „Myliu“

Sveikinimą ir bendrą nuotrauką ji paskelbė Facebook paskyroje.
Džiugi diena
Prie kadro, kuriame įsiamžino su brangiu tėčiu, žinoma moteris rašė:
„Šiandien mano TĖČIO Gimtadienis! šis įspūdingas skaičius reiškia pilnatvę, o du septynetai – dviguba pilnatvė!
Tėti, sveikinu! Myliu begaliniai.
Greit apsikabinsim!
Būk sveikas, džiaugsmingų, jaukių, mielų akimirkų linkiu!“
Netrukus žmonės prisijungė prie sveikinimų ir palinkėjimų komentaruose:
- „Sveikinu Jūsų TĖTĮ GIMTADIENIO dienos proga. Sveikatos, laimės, vaikų, anūkų apkabinimų, bučinukų.“
- „Sveikinimai, jūs abu su tėčiu esate nuostabūs!!!“
- „Sveikinu, gražių metų, puikiai atrodote abu!“
- „Sveikinimai bei sveikatos.“
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