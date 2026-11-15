Pamačiusi Lietuvai atstovavusios gražuolės kostiumą Baltrukonytė iškėlė 2 versijas: „Arba...“

Kai kurie komentatoriai anksčiau teigė įžvelgę slaviškų motyvų jos kostiume, kiti kritikavo vėliavą, kuri buvo prisegta iš nugaros pusės.
Pateikė dvi versijas
Pamačiusi lietuvaitės nuotraukas internete, savo nuomonę išsakė ir J. Baltrukonytė.
Nuomone ji pasidalijo savo Facebook paskyroje:
„Aš turiu dvi versijas apie pasaulio misių konkursą, greičiausiai vykusį kokiame viešbutyje, esu keliuose panašiuose buvusi, pavadina kaip nori, dalyvauja kas turi pinigų.
Taigi versijos. Arba mūsiškei pavogė kostiumą ir mergina nusipirko suknią bei karūną tailandiečių – kiniečių parduotuvėje iš karnavalo skyriaus, o vėliavą kažkas prieš išėjimą į sceną paskolino. Juk vagystės iš konkurenčių visada egzistavo. Bet kodėl tą vėliavą ant užpakalio sugarbiniavo!
Arba tai yra DI, kad skatintų patyčias. O to mums mažiausiai reikia.“
Netrukus po jos įrašu pasirodė ir kitų žmonių komentarai:
- „Tie priešiškos valstybės šokių judesiai ir kokošnikas, bei kaip kažkas gražiai pasakė į vieną vietą įkišta Lietuvos vėliava. Ir cerkvės ant pečių... Svetimos gėdos jausmas...“
- „Kada ir kas tas atstoves atrenka Lietuvoje, viešai lyg ir negirdėjome.“
Sukėlė diskusijas
Primename, kad diskusijas sukėlęs lietuvaitės vaizdo įrašas pasirodė Facebook. Jame galima matyti, kaip konkurse dalyvaujanti lietuvė demonstruoja vieną iš ekstravagantiškų kostiumų, puoštą įvairiais raštais. Iš nugaros pusės buvo galima pastebėti ir Lietuvos trispalvę.
Tiesa, kai kuriuos lietuvius papiktino šis merginos rūbas. Žmonės komentaruose rašė:
- „Ji ne iš Lietuvos.“
- „Tiesa, ši lietuvė, bet kodėl apranga slaviška?“
- „Vaikeli, kas Tave slaviškai aprengė ir dar Lietuvos vėliavos spalvas ant subinės prisegė?“
- „Aprangoj iš viso nėra nieko lietuviško, tik vargšė Lietuvos vėliava velkasi iš paskos.“
Primename, kad kiek anksčiau socialiniuose tinkluose buvo paskelbtas ir lietuvės prisistatymo vaizdo įrašas. Jį galite pamatyti čia:
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi komentaro į L. Kapačinskaitę. Gavę jį, straipsnį papildysime.
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