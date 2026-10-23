Eglės Jackaitės gyvenime – džiugus įvykis

„Flaix de tardor“ – tai festivalio „Temporada Alta“ organizatorių iniciatyva. Pasak jų, kurdami šį festivalį jie turėjo du tikslus – atnešti į Barseloną tarptautinę scenos menų programą ir tapti miesto rudens kultūrinio kalendoriaus dalimi. Antrus metus rengiamame „Flaix de tardor“ pristatomi spektakliai, diktuojantys tendencijas už Ispanijos ribų, ypatingą dėmesį skiriant kokybei. Pasak festivalio organizatorių, žiūrovams siūlomi spektakliai, sulaukę didelio publikos ir kritikų pripažinimo ir daugeliu atvejų dar nerodyti Ispanijoje.
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„Oskaras Koršunovas Katalonijoje lankėsi jau daugybę kartų, Barselonos teatre „Lliure“ pastatė spektaklį „Dėdė Vania“ su katalonų aktoriais, tačiau režisierius pirmą kartą pristato savo teatro spektaklį Barselonoje“, – džiaugiasi „Flaix de tardor“ organizatoriai.
„Tai spektaklis apie moterį. Apie mane ir moteris, kurias myliu: savo mamą, drauges. Apie visas moteris, kurios buvo sužeistos, kurios liūdi, jaučia skausmą, jaučiasi išduotos ir patiria smurtą. Manau, kad pasaulyje yra be galo daug moterų, patyrusių kančią ir smurtą“, – šia aktorės E. Jackaitės citata spektaklį pristato festivalio Barselonoje organizatoriai.
Šių metų „Flaix de tardor“ programoje pristatomi teatrai iš Argentinos, Brazilijos, Čilės, Vokietijos ir Lietuvos. Tarp kūrėjų, greta E. Jackaitės ir O. Koršunovo – choreografės Sasha Waltz trupė, Lietuvoje ir visoje Europoje puikiai žinomi Rimini Protokoll, režisieriai Stefan Kaegi, Trinidad González, Piel de Lava, Laura Fernández, Luiz Felipe Reis ir kiti.
„Šventoji“ bus jau dvyliktas O. Koršunovo spektaklis, pristatytas „Temporada Alta“ festivalyje ar jo organizatorių rengiamuose kituose festivaliuose. Dar 2011 m. festivalio Žironoje duris pravėrė „Miranda“. Vėliau sekė „Hamletas“ (2012 m.), „Dugne“ (2013 m.), „Žuvėdra“ (2014 m.), „Paskutinė Krepo juosta“ (2015 m.), „Apvalytieji“ (2016 m.), „Pamišėlis“ (2017 m.), „Vestuvės“ (2018 m.), „Žmogus iš Podolsko“ (2019 m.), „Dėdė Vania“ (2021 m.) ir „Otelas“ (2022 m.).
„Temporada Alta“ programoje buvo pristatytas ir O. Koršunovo mokinio Jokūbio Brazio spektaklis, pastatytas OKT teatre. Jo „Žuvėdros“ interpretacija buvo 2023 m. programoje.
Gastrolės Ispanijoje – jau penktas spektaklio „Šventoji“ pristatymas užsienyje. Praėjusiais metais „Šventoji“ aplankė du tarprtautinius festivalius – tai mažosios scenos festivalis Rijekoje (Kroatija) ir tarptautinis festivalis MESS Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina). Šiemet spektaklis buvo parodytas šiuolaikinių menų centre „Toplocentrala“ Sofijoje (Bulgarija) ir Nacionalinio Marios Zankovetskos teatro scenoje Lvive (Ukraina), antrą kartą surengtų Vilniaus dienų Lvive programoje.
Po gastrolių Barselonoje „Šventoji“ toliau bus intensyviai rodoma Lietuvoje. Lapkričio 12 d. spektaklis bus pristatytas Kretingoje, lapkričio 13 d. Radviliškyje, lapkričio 23 d. ir gruodžio
11 d. Kaune, lapkričio 24 d. Plungėje, gruodžio 3 d. Vilniuje, Gruodžio 12 d. Šilutėje, gruodžio 13 d. Gargžduose, gruodžio 18 d. Elektrėnuose, gruodžio 19 d. Trakuose.
Įkvėpti „Dramos teritorijos“ konkurso fenomeno 28-ąjį sezoną OKT teatras pavadino „Kodas: LT“. Sezono metu kūrėjai bandys atkoduoti ir perkoduoti lietuvišką sociokultūrinį kodą, generuos tiek dabarties, tiek praeities lietuviškus kodus, bandys juos sintetinti ir sukurti laiką aplenkiantį kodą.
OKT/Vilniaus miesto teatro inf.