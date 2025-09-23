Iš Bulgarijos grįžęs Ąžuolas Misiukevičius nustebo dėl kainų: štai kiek paklojo už midijas ir kokteilį

Naujienų portalui tv3.lt Ąžuolas Misiukevičius pasakojo, kad rugsėjo mėnuo yra idealiausias laikas keliauti į Bulgariją ir atskleidė, kokios kainos ten vyrauja.
Kelionė į Bulgariją
Ąžuolas kartu su šeima saulės spinduliais Bulgarijoje mėgavosi net 10 d.
„Mus pakvietė prisijungti Andrius, kuris vyko darbo reikalais su šokiais. Taip visi mūsų didelė šeima išvyko į Bulgariją. Las dirbti, o kas poilsiauti“, – pasakojo jis.
Viešbutis, kuriame apsistojo šeima, buvo parinktas itin patogioje vietoje – šalia vyko šokių čempionatas: „Viešbutis buvo pasirinktas specialiai patogioje lokacijoje, derinant ir su šalia vykstančiu pramoginių šokių čempionatu.“
Kelionės kaina vienam asmeniui siekė apie 1000 eurų už dešimt dienų. Ąžuolas džiaugiasi, kad kokybė atitiko lūkesčius: „Maistas buvo skanus, viešbutis – geras ir įsikūręs ant jūros kranto.“
Pagrindinis šių atostogų tikslas – visiškas poilsis. „Kiekvienas veikėme pagal savo poreikius. Aš asmeniškai, daug ilsėjausi, kasdien sportavau, aplankėme ir kelias Bulgarijos apylinkes“, – sakė stilistas.
Be poilsio, Ąžuolas negalėjo nepaminėti ir kulinarinių atradimų: „Bulgarijoje kainos, ypač maisto, labai skiriasi nuo mūsų šalies. Mane nustebino nemaži kainų skirtumai – kavinėse viskas ženkliai pigiau. Pavyzdžiui, midijų porcija kainavo apie 7 eurus, žuvienė – apie 4 eurus, įvairios salotos – 5-6 eurus. O maistas buvo tikrai tobulas, ypač jų pomidorai ir patiekalai iš baklažano bei fetos. Taip pat Aperolio kokteilis – vos 4 eurai.“
Nors suorganizuoti kelionę visai šeimai nėra lengva užduotis, šį kartą pavyko susiderinti visiems kartu: „Vyko Andrius su mama, mes – visi keturi vaikai, plius mano antroji pusė. Praktiškai visa futbolo komanda.“
Plaukų stilistas teigė, kad rugsėjis – puikus pasirinkimas keliauti į Bulgariją: „Nesu buvęs Bulgarijoje vasarą, spėju, kad būna karšta. Rugsėjis – tarsi barhatinis sezonas. Vanduo dar šiltas – apie 24–25 laipsnius, oras – 25–27. Tobula ir tiek.“
10 dienų kelionė pasirodė kaip idealus laiko tarpas. „Užteko užtektinai, pailsėjome maksimaliai“, – šyptelėjo jis.
Baigdamas pokalbį apie atostogas, Ąžuolas pabrėžė, kad rugsėjis – puikus pasirinkimas vykstant į Bulgariją: „Tai išties geras pasirinkimas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!