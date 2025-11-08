Iš Antano Guogos – ypatingas dėmesys dukrai: „Yra akimirkų, kai sustoji ir supranti“

Fotografijoje jiedu pozuoja su Melburno taure.
Parodė dukrą
Feisbuke jis pasidalijo ypatingais žodžiais ir pasidalijo fotografija su dukra.
„Yra akimirkų, kai sustoji ir supranti – vaikystės svajonė, apie kurią kadaise tyliai galvojai, tapo tikrove. Tada supranti, kad svajonės nėra tik tikslai. Tai mūsų kelionė, mūsų augimas, mūsų tikėjimas, gebėjimas sustoti, pažvelgti aplink, su dėkingumu pasauliui, pasakyti sau: „Aš čia. Aš padariau tai.“
Bet didžiausias stebuklas yra dalintis tuo su savo dukryte Melisa
Gera matyti jos akis, pilnas tikėjimo ir džiaugsmo, jausti, kaip ji mokosi svajoti dar drąsiau ir perleisti šviesą, jėgas, jai į rankas, kad jos svajonės būtų lengviau pasiekiamos.
Linkiu kiekvienam nebijoti svajoti – net jei kelias ilgas, net jei kartais sunku. Nes būtent tas kelias, su visomis pamokomis ir jausmais, yra didžiausia dovana ir gyvenimo džiaugsmas“, – rašė jis.
