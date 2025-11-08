 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Antano Guogos – ypatingas dėmesys dukrai: „Yra akimirkų, kai sustoji ir supranti“

2025-11-08 10:28 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 10:28

Verslininkas bei profesionalus pokerio žaidėjas Antanas Guoga visai neseniai socialiniame tinkle pasidalijo kadru su dukra Melisa, kuriai skyrė jautrius žodžius.

Antanas Guoga (nuotr. asm. archyvas, BNS)

Verslininkas bei profesionalus pokerio žaidėjas Antanas Guoga visai neseniai socialiniame tinkle pasidalijo kadru su dukra Melisa, kuriai skyrė jautrius žodžius.

REKLAMA
0

Fotografijoje jiedu pozuoja su Melburno taure.

Parodė dukrą

Feisbuke jis pasidalijo ypatingais žodžiais ir pasidalijo fotografija su dukra.

„Yra akimirkų, kai sustoji ir supranti – vaikystės svajonė, apie kurią kadaise tyliai galvojai, tapo tikrove. Tada supranti, kad svajonės nėra tik tikslai. Tai mūsų kelionė, mūsų augimas, mūsų tikėjimas, gebėjimas sustoti, pažvelgti aplink, su dėkingumu pasauliui, pasakyti sau: „Aš čia. Aš padariau tai.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bet didžiausias stebuklas yra dalintis tuo su savo dukryte Melisa

Gera matyti jos akis, pilnas tikėjimo ir džiaugsmo, jausti, kaip ji mokosi svajoti dar drąsiau ir perleisti šviesą, jėgas, jai į rankas, kad jos svajonės būtų lengviau pasiekiamos.

Linkiu kiekvienam nebijoti svajoti – net jei kelias ilgas, net jei kartais sunku. Nes būtent tas kelias, su visomis pamokomis ir jausmais, yra didžiausia dovana ir gyvenimo džiaugsmas“, – rašė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų