Ineta – apie Starošaitės pasirinkimą dalyvauti projekte bei Žvagulio laiką be mylimosios

Pasak I. Puzaraitės-Žvagulienės, jos visai nenustebino žinia, kad I. Starošaitė nusprendė išbandyti jėgas šiame šou.

Atlikėja kalbėjo, kad juokelis dėl „Didžiojo šou burbulas“ tapo realybe: „Mes šiam šou dažnai nuomojame fortepijonus ir buvo taip, kad kažkada juokais pasakiau, kad duodam fortepijoną ir Ireną kartu. Po kelių savaičių ji sulaukė pasiūlymo į šį šou. Kažkaip nebuvo taip, kad nustebtumėme dėl jos šio pasirinkimo. Labiau nustebo giminės bei aplinkiniai. Visi labai stebėjosi, kaip ji sugalvojo eiti į šį projektą. Aš žinau, kad ji visada yra nusiteikus naujovėm bei išbandymams. Manęs visiškai nestebino.“

Nepaisant to, jog prie šio projekto I. Starošaitė prisijungė visai neseniai, tačiau jai puikiai sekasi pritapti prie kitų dalyvių: „Žilvinas, aišku, kad stebi daug dažniau. Aš per visus savo darbus neturiu progos visada pažiūrėti. Tačiau tikrai dažnai įsijungiame pasižiūrėti. Su Irena susiskambiname. Šis projektas yra ne mažas iššūkis. Paskutinė daina, kurią ji išsitraukė buvo sunkokos. Neiškrenta jai tos geros dainos, kurios galėtų būti pasirodyme vinis. Manau, kad Irenai labai smagu, nes dabar koncertai nevyksta. Atlikėjai yra išsiilgę to dėmesio. Toks šou yra labai geras būdas atsigauti, parepetuoti.“

Ineta atviravo, jog jos akimis, Žilvinui puikiai sekasi gyventi ir be mylimosios. „Žilvinas su Irena nėra iš tų, kurie kiekvieną dieną sėdėtų kartu sulipę. Jis yra labai darbingas žmogus, jam reikia veiklos. Daug važinėja ir nėra taip, kad jie visada nuolat būdavo kartu. Dabar jie visada bendrauja telefonu. Jis įsirengė ofisą šalia mūsų namų. Čia yra netoli toks pastatas, kuriame jis įsikūrė. Aš mielai leidžiu, kad ten laiką leistų ir mano vaikai. Vaikai palaiko kompaniją. Barbora yra tokia, kad jai senelis yra viskas ir mamos gali net nematyti, kad ir 1 metus laiko“, – šyptelėjo ji.

Žinoma moteris atskleidė ir tai, jog jos dukros Barboros ir Žilvino ryšys yra ypatingas: „Net nežinau iš kur toks artimas ryšys tarp jo ir Barboros. Jis visada norėjo mergaitės, bet turi tik sūnus. Jis visada norėjo dukros, kurią pavadintų Barborą. Jis ją įsimylėjo jai dar net negimus. Vaikai turbūt tai jaučia ir turi ryšį. Jis dabar visur su ja. Ir Barbora priprato, kad visur turi būti senelis.“

