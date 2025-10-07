Ignotas Adomavičius – vėl dėmesio centre: pasirodė vaizdo įrašas iš praeities

Laidoje buvęs kultūros ministras Ignotas Adomavičius pasirodė vilkėdamas virtuvės šefo aprangą ir atliko nuotaikingą dainą.
Pasirodė laidoje
Po kurio laiko ištrauka su skandalinguoju I. Adomavičiumi pradėjo sparčiai plisti internete.
Dainuodamas „Niam, niam... Makaronai vaikams“, jis smagiai pralinksmino laidos superekspertus – vaikus.
Primename, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius pranešė, kad traukiasi iš pareigų. Ministerijoje „Nemuno aušrai“ priklausantis I. Adomavičius dirbo savaitę. Sprendimas šį postą patikėti „Nemuno aušros“ partijai sukėlė kultūros bendruomenės pasipiktinimą bei protestus.
I. Adomavičiui traukiantis iš pareigų, Vyriausybės vadovė nurodė, kad bus skiriamas laikinasis ministras ir ieškoma naujos kandidatūros į šį postą.
„Dabar kalbėsime apie, turbūt, kas laikinai galės vadovauti ministerijai“, – nurodė I. Ruginienė.
Vyriausybės atstovė neatmetė, kad būsimojo ministro teks teirautis, kam priklauso Krymas.
„Aš iš viso maniau, kad šiandien (...) yra absoliučiai aiškus atsakymas. Bet, matyt, šiandieninė realybė parodė, kad kito kandidato reikės paklausti“, – dėstė ji.
