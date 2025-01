Ieva Swan ir Donatas Meškauskas pateko į pavojingą situaciją: įspėja visus

Kelionės akimirkomis Ieva Swan dalijasi su savo sekėjais „Instagrame“.

„Šioje kelionėje nevažiuojame taip greitai, kaip tikėjomės, nes visur stojame pasigrožėti“, – džiaugėsi Ieva.

Tačiau Naujųjų metų išvakarėse vienas iš tokių sustojimų vos nevirto nemalonia patirtimi – pora susidūrė su galimai pavojinga situacija, kurią Ieva atvirai papasakojo.

„Mūsų Nauji metai buvo neįprasti. Buvome nuvažiavę į miestą, kuriame buvo žiauriai nesaugu. Vieną kartą kažkoks beprotis bandė prie mašinos lįsti, lindo į bagažinę, tada po penkių minučių atėjo moteris, kurią neva apiplėšė“, – pasakojo Ieva.

Ieva Swan ir Donatas Meškauskas pakliuvo į pavojingą situaciją

Pora į šią istoriją pažvelgė skeptiškai. Kaip teigė nuomonės formuotoja, jos sekėjai jau buvo įspėję apie tokias apgavystės schemas:

„Sakė, kad tokios vagystės būna: vienas žmogus ateina, sako: „Mane apiplėšė, padėkite“. O tada kiti žmonės apiplėšinėja kemperius. Man ši istorija pasirodė tokia pati.“

Dar daugiau įtarimų sukėlė ir tai, jog pagalbos ieškojusi moteris kreipėsi ne į šalia buvusią policiją, o tiesiai į juos.

Atsižvelgusi į situaciją, Ieva su Donatu nusprendė Naujuosius metus sutikti automobilyje, kad nepaliktų transporto priemonės be priežiūros:

„Tiesiog Naujuosius sutikome mieste, mašinoje, per langą stebėjome fejerverkus. Nenorėjome mašinos palikti be priežiūros, nes tokios situacijos vyksta pačiame miesto centre... O po to nuvažiavome miegoti į aikštelę, kuri yra saugoma. Išsimiegojome saugiai.“

Ieva neslėpė apmaudo dėl tam tikrų Europos regionų nesaugumo:

„Labai gaila, jog tokia situacija Europoje, aišku, ne visur, bet Ispanijoje, Prancūzijoje ir kai kuriose kitose šalyse, nėra saugu bet kur sustoti. Tai tas keliavimas kemperiu yra beprotiškai fainas dalykas, nes gali pasigrožėti nuostabiais vaizdais, kur norisi sustoti, bet kai kur geriau to nedaryti, nes gali apiplėšti. Štai, pavyzdžiui, Barselonoje – nuostabus miestas, bet taip nesustosi, nes gali apiplėšti kemperius.“