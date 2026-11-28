Tragiškas radinys buvo aptiktas po to, kai vyro dukterėčia, vietos gyventojų žinomo kaip Tore, sunerimo – jis neatsiliepė į skambučius ir neatidarė durų. Policijos pareigūnams patekus į butą, vyras buvo rastas be gyvybės ženklų, gulintis ant grindų. Jo kūnas buvo apgraužtas, BUVO rašoma mirror.co.uk.
Šunys apgraužė savo šeimininką
Atvykę gelbėjimo tarnybų darbuotojai pajuto stiprų kvapą, sklindantį iš buto, todėl buvo nuspręsta jėga patekti į vidų. Nelaimė įvyko Rigali kaime – tai gyvenvietė netoli Gualdo Tadino miesto, Perudžos provincijoje, centrinėje Italijoje.
Į įvykio vietą atvyko ugniagesiai bei veterinarijos tarnybos specialistai. Pirminiais teisėsaugos duomenimis, manoma, kad vyras mirė natūralia mirtimi, galimai staiga sutrikus sveikatai. Tyrėjų vertinimu, jis galėjo būti miręs mažiausiai keturias dienas iki kūno aptikimo.
Bute buvo kartu užrakinti trys pitbuliai, kurie liko be maisto ir vandens. Manoma, kad iš bado jie dalinai apgraužė šeimininko kūną. Pareigūnai nurodė, kad atvykus gelbėjimo tarnyboms šunys susijaudino.
Budintis gydytojas informavo Perudžos teismo prokurorą, kuris atliko pirminę išorinę apžiūrą. Prokuroras nurodė atlikti išsamų teismo medicinos tyrimą, siekiant tiksliai nustatyti mirties priežastį ir laiką.
Trys šunys buvo paimti ir perduoti į gyvūnų prieglaudą, kur juos prižiūrės vietos sveikatos tarnybos veterinarijos specialistai. Jiems bus atlikti sveikatos patikrinimai ir teisiniai vertinimai.
Policija patvirtino, kad vyras gyveno vienas. Tyrimas tęsiamas, laukiama skrodimo rezultatų.
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