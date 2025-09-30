Į Lietuvą sugrįžta psichodelinio roko grupė „Unknown Mortal Orchestra“

Video: „Unknown Mortal Orchestra“ – Boys with the Characteristics of Wolves
„Unknown Mortal Orchestra“ muzika atveria naujas muzikines dimensijas ir leidžia pabėgti iš chaotiško pasaulio. Jie yra vėliavnešiai to skambesio, kuriame susilydo rokenrolo jėga ir aštrumas su popmuzikos precizika, spalvingumu ir šiluma. „Unknown Mortal Orchestra“ išgarsėjo su debiutiniu albumu dar 2011 m. „Tai ateivių debiutas, lyg būtų nukritęs iš dangaus ir visiškai nepaliestas. Norisi jį paliesti, bakstelti pirštu, o gal net ir ištirti“, – pirmuoju įspūdžiu apie „Unknown Mortal Orchestra“ dalinosi „Pitchfork“.
Video: „Unknown Mortal Orchestra“ – Earth 1
Kartais grupę „Unknown Mortal Orchestra“ lygina su „Tame Impala“, Prince’u, Frank’u Zappa ar net „Pink Floyd“. Šiandien jų diskografijoje – penki albumai, o kiekvienas vis sugeba nustebinti kritikus. Įtakingiausi muzikos leidiniai pabrėžia šios grupės skambesį, drąsius eksperimentus ir neabejotiną Rubano Nielsono talentą.
Šiemet „Unknown Mortal Orchestra“ pristatė net 2 naujus leidinius – trumpametražius albumus „IC-02 Bogotá“ ir „Curse“. Šie įrašai susilaukė daug dėmesio iš muzikos kritikų ir fanų.
Be įprastų albumų „Unknown Mortal Orchestra“ diskografijoje yra ir instrumentinių įrašų seriją „IC“. Pasirinkę miestą, grupės nariai jame leidžia laiką, bendrauja su vietiniais, tyrinėja aplinką, improvizuoja ir kuria instrumentinę muziką. Neseniai „Unknown Mortal Orchestra“ viešėjo Kolumbijoje, kur pradėjo darbą su naujuoju grupės klavišininku Christianu Li ir įrašė „IC-02 Bogotá“.
Video: „Unknown Mortal Orchestra“ – Earth 2
„Nors „IC-02 Bogotá“ gerokai nutolsta nuo įprastos „Unknown Mortal Orchestra“ kūrybos, vis dėlto tai perklausos vertas kūrinys, plečiantis sąmonę. Tai kelionė kūnui, protui ir sielai“, – sako muzikos leidinys „DIY Magazine“.
Kitas trumpametražis grupės „Unknown Mortal Orchestra“ albumas „Curse“, įkvėptas XX a. 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių italų siaubo filmų perteikia tikrą katarsį. Tai pats asmeniškiausias Nielsono darbas, gimęs iš „košmariškos, bet intymios“ patirties slaugant mirštančią jaunesnę seserį. „Būnant šalia sergančios sesers, man kilo jausmas, kad tegaliu žiūrėti siaubo filmus ir klausytis labai sunkios muzikos. Mano išsigelbėjimas buvo kurti muziką. Nežinau, ar ši muzika gera, bet ji tikrai tikra“, – pasakoja Nielsonas, sukūręs šį leidinį vienas, atsiribojęs nuo grupės ir šeimos.
Video: Unknown Mortal Orchestra – So Good At Being In Trouble
Šiame leidinyje dera šiurkštūs ir grupės „Black Sabbath“ įkvėpti rifai ir rami, meistriška gitara, dėl kurios „Unknown Mortal Orchestra“, ko gero, žinomi labiausiai. „Naujausias Rubano Nielsono po pasaulį keliaujančios serijos kūrinys kupinas kosminės, ekstravertiškos energijos ir psichodelinių improvizacijų. Tai dar labiau išryškina jo grupės virtuoziškumą,“ – rašo „Pitchfork“. „Unknown Mortal Orchestra“ koncertai – nenugludintos, svaiginančio prichodelinio roko sesijos, kuriose kūriniai kartais nepastebimai ištįsta net į dešimties minučių psichodelines odisėjas.Lietuvos sostinę jie jau gerai pažįsta. Tą kartą Vilniuje jiems net labai patiko – sakė, kad tai buvo vienas geriausių turo koncertų. „Unknown Mortal Orchestra“ kol kas dar nežino, kad žinia apie jų koncertą Lietuvoje konkuruos dėl matomumo su Kultūros ministerijos naujienomis. Bet ką gali žinoti, galbūt ši žinia greitai pasieks net ir Naująją Zelandiją?
Muzikos agentūros „8 Days A Week” kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros „shame”, Chetas Fakeris ir „Deki Alem”.
