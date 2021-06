„Žinot, labai daug jau kalbėjome, kas laukia koncerte Klaipėdoje, kokia bus scena ir kokius siurprizus ruošiame, o šįkart nusprendėme įsileisti gerbėjus į mūsų repeticijų salę. Labai džiaugiuosi šia komanda, su kai kuriais iš grupės narių kartu esame jau dešimtmečius ir štai, pagaliau, apie SEL užkulisius jie viešai vaizdo įraše prabyla patys“ – sakė grupės lyderis Egidijus Dragūnas.

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Grupės SEL nariai atvirai apie buvimą grupėje ir darbą su Egidijumi Dragūnu: tai kartu ir iššūkis, ir laimėjimas

„Koncertų labai pasiilgau ir ypač to išbėgimo į aikštelę, kaip mes sakome, to jauduliuko, to kaifo žiurint į žiūrovus. O prakalbus apie darbą su SEL, būna visaip: ir linksma, ir liūdna, bet dažniausiai – įdomiai. Ypač vertinu tą didžiulę įgytą patirtį, kurią galima vėliau pritaikyti kituose projektuose,“ – pasakoja SEL saksofonistas Viktoras Woop.

Per nepilnus metus net dvi dainas, tapusias hitais, grupė SEL išleido su atlikėju Soliariu. Jį žiurovai taip pat išvys koncerte. Žinomas atlikėjas turi ne vieną istoriją, kurią drauge su Selu patyrė per ilgą jųdviejų pažinties laiką. Drauge jiems teko ne tik dirbti įrašų studijoje, bet ir pasirodyti scenoje, keliauti kuriant vaizdo klipus.

„Žinoma, būna visaip. Darbas su Egiu – tai kartu ir iššūkis, ir laimėjimas. Reikėjo gerokai viršyti savo galimybes, kad kartu pasiektume tai, ką pasiekėme per tiek draugystės metų. Visi, kas dirba ar yra dirbę su grupe SEL žino, jog čia galioja tik aukščiausi standartai“, – sakė Algimantas Minalga-Soliaris.

Grupė SEL liepos 3 d. į Klaipėdos Vasaros estrados sceną žengs po pusantrų metų pertraukos.

„Po tiek laiko vėl visiems kartu susirinkti buvo keista. Neslėpsiu, jog karantino metu kankino kažkokia vidinė baimė, kad gal jau jų nebepamatysiu, juk dalis muzikantų per šį nelengvą laiką pakeitė profesijas, susirado naujus darbus, pradėjo naujus gyvenimus. Ačiū Dievui, kad šiandien mes visi kartu, mes vis dar komanda“ – sako Selas.

Be šio vieno didžiausių vasaros koncertų Klaipėdoje, šiais metais grupė SEL planuoja ir kitus įspūdingus pasirodymus rugsėjo 4 dieną Vilniuje bei gruodžio 25 dieną Kaune.