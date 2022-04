Grupė „Pink Floyd“ neabejinga žmonių skausmui: „Jautėme įniršį ir nusivylimą“

„Šį vakarą „Pink Floyd“ išleis dainą „Hey Hey Rise Up“, palaikydama Ukrainos žmones. Joje Davidas Gilmouras ir Nickas Masonas, prie kurių prisijungė ilgametis „Pink Floyd“ bosistas Guy'us Prattas ir Nitin Sawhney, gros klavišiniais, akomponuos nepaprastam Andrij Khlyvnyuk iš Ukrainos grupės „Boombox“ vokalui. Visos pajamos skiriamos Ukrainos humanitarinei pagalbai.

Kūrinyje pasirodys Andrij balsas, paimtas iš jo Instagram įrašo, kuriame jis Kijeve, Sofijos aikštėje dainuoja „Oh, The Red Viburnum In The Meadow“ – jaudinančią ukrainiečių liaudies protesto dainą, parašytą per Pirmąjį pasaulinį karą. „Pink Floyd“ kūrinio pavadinimas paimtas iš paskutinės dainos eilutės, kuri verčiama kaip „Ei, ei, kelkis ir džiaukis“.

„Hey Hey Rise Up“ vaizdo klipą nufilmavo pripažintas režisierius Matas Whitecrossas ir nufilmavo tą pačią dieną, kai buvo įrašytas kūrinys, o Andrij dainavo ekrane, kol grupė grojo. Gilmour, turinti uošvę ir anūkus iš Ukrainos, sako: „Mes, kaip ir daugelis kitų, jautėme įniršį ir nusivylimą dėl šio niekšiško nepriklausomos, taikios demokratinės šalies užgrobimo, į kurią įsiveržė okupantai ir žudo jos žmones“.

REKLAMA

Kalbėdamas apie savo viltis dėl kūrinio Gilmour sako: „Tikiuosi, kad ji sulauks plataus palaikymo ir viešumo. Norime pritraukti lėšų ir moralės. Norime išreikšti savo paramą Ukrainai ir tokiu būdu parodyti, kad didžioji pasaulio dalis mano, kad supervalstybės įsiveržimas į nepriklausomą demokratinę šalį, kuri yra Ukraina, yra visiškai neteisingas. Trasos meno kūriniuose yra nacionalinės Ukrainos gėlės saulėgrąžos paveikslas, kurį sukūrė Kubos menininkas Yosan Leon. Singlo viršelis – tiesioginė nuoroda į moterį, kuri buvo matyta visame pasaulyje, dovanojanti rusų kariams saulėgrąžų sėklas ir liepusi nešiotis jas kišenėse, kad mirus jai užaugtų saulėgrąžų žiedai“, – rašė grupė instagrame.