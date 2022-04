Užfiksavo iš Kyjivo srities išvarytų okupantų linksmybes – šventė Baltarusijos naktiniame klube

Garaže Hostomelyje, visai netoli Bučos rasti vienuolika okupantų nužudyti žmonės su subjaurotais veidais. Tai – dar vienas rusų barbariškumo įrodymas. Bučos meras sako, kad mieste trijose masinėse kapavietėse rasti kūnai yra daugiausia su šautinėmis žaizdomis. Net 90 proc. žmonių žuvo nuo okupantų kulkų, o ne nuo sprogimų ar skeveldrų.

Nepaisant visų pastarosiomis savaitėmis patirtų išgyvenimų, vietiniai čia bando kurtis naują gyvenimą.

„Baisu, bet norime, kad kažkiek gyvenimas grįžtų. O ką dar daryti? Aš čia gimiau... Jei norėčiau pabėgti, būčiau tai padariusi pirmomis dienomis. Bet nepaliksiu savo miesto, savo Ukrainos“, – teigė Bučos gyventoja.

Šiomis dienomis Bučos vietiniai stengiasi kuo greičiau palaidoti žuvusiųjų kūnus, kad jų neištampytų šunys. O Ukrainos žvalgyba paskelbė dokumentus, kuriuose dalies Bučos skerdikų pavardės ir kontaktai. Pasak žvalgybos – Kyjivo apylinkėse siautėjo „rosgvardijos“ 748-ojo atskirojo operatyvinio bataliono kariai atvykę iš Rusijos Chabarovsko srities, o Ukrainos generalinė prokuratūra jau pradėjo bylas dėl rusų karo nusikaltimų.

„Mes jau pradėjome bylą dėl genocido. Pamatysime, kas iš to išeis. Kokie tai nusikaltimai? Visi: žudymas, prievartavimas, kankinimas. Yra viskas“, – pasakojo Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova.

Liūdesį keliantys vaizdai gaunami ir iš Černihivo, į šiaurę nuo Kyjivo. Čia miesto kapinėse galybė naujų kapų.

Sugriautame Černihive lankėsi ir TV3 žinių bendradarbis Denisas Dudinskis.

„Rusų kariai nesugebėjo prasiveržti į miestą, jo užimti. Todėl apsupo. Blokavo. Beveik mėnesį be produktų tiekimo, dujų, be vandens, elektros ir ryšio. Nuolat bombarduojami lėktuvų ir artilerijos – taip gyveno Černihivas“, – teigė D. Dudinskis.

Масові поховання цивільних в Чернігові. Тільки на одному цьому місці — сотні могил.



Mass burial of civilians in Chernihiv. Hundreds of graves are in this place alone.#GenocideOfUkrainians #RussianWarCrimes #Chernihiv pic.twitter.com/iqQzCvGoGw