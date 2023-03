Gimusios rokenrolui: Suzi Quatro ir Džordana Butkutė pasirodys vienoje scenoje

Didžiuosiuose dviejų dalių koncertuose, pavadintuose „Gimusios rokenrolui“, šios žavingos scenos damos pasirodys su savo gyvo garso grupėmis, tad publikos laukia dviguba pačių geriausių kūrinių fejerija – „Nemylėjau tavęs“, „Vienas namuose“, „Man patinka“, „Dėl tavęs“ ir kiti hitai iš Džordanos repertuaro, tuo tarpu Suzi Quatro atliekamos „Stumblin‘ In“, „She‘s in Love With You“, „Can the Can“, „If You Can‘t Give Me Love“ ir galybė kitų jau seniai yra tapusios pasauline roko muzikos klasika, rašoma pranešime spaudai.

Džordana Butkutė arba tiesiog mūsų Džordža – tai atlikėja, kuriai pristatymo jau seniai nebereikia. Ji - išskirtinio balso, išvaizdos ir charakterio moteris, kelianti ant kojų arenas ir žavinti tūkstančius žiūrovų savo nuoširdumu, atvirumu ir talentu.

Viena žinomiausių šalies atlikėjų, dainų autorė, roko bei popmuzikos žvaigždė Džordana Butkutė debiutavo 1986 metais „Lituanikos“ festivalyje kartu su grupe „Impulsas“. Netrukus ji buvo pastebėta ir pakviesta prisijungti prie vokalinio instrumentinio ansamblio „Nerija“, kiek vėliau pradėjo solinę karjerą, kuri sėkmingai tęsiasi iki šiol. Džordža yra išleidusi 20 albumų ir per pastarajį dešimtmetį surengė ne vieną įspūdingą areninį turą – „Nesudeginta ant laužo“, „Aš – Karalienė!“, „Iki Mėnulio ir atgal“, yra geidžiama viešnia festivaliuose ir didžiausiose miestų šventėse.

Koncertuose skambės dešimtmečiais populiarios dainos – „Dėl tavęs“, „Sudužusios viltys“, „Tavęs ieškojo mama“, „Vienas namuose“, „Tavo pasaulis“, „Nemylėjau tavęs“. Taip pat dainininkė atliks visų mėgiamus kūrinius iš šių dienų repertuaro: „Išduodu tave“, „Nebijok, aš su tavim“ ir daugelį kitų visiems puikiai žinomų hitų.

Suzi Quatro arba Susan Kay Quatro (toks tikrasis atlikėjos vardas) gimė 1950 m. Detroite (JAV), muzikų šeimoje. Nuo pat mažų dienų būsima žvaigždė mokėsi skambinti pianinu ir groti perkusija, tad pirmas viešas pasirodymas įvyko jos tėčio džiazo grupėje „The Art Quatro Trio“. Suzi tuomet buvo aštuoneri metai ir ji grojo bongais.

Kai mergaitei sukako keturiolika, ji su seserimis įkūrė mergaičių roko grupę „The Pleasure Seekers“ ir įrašė tris singlus. 1971 m. Suzi persikėlė į Angliją ir pradėjo bendradarbiauti su prodiuseriu Mickie Mostu, o netrukus jau kartu su „Thin Lizzy“ apšildė grupę „Slade“ jų pirmojo didelio turnė metu. Trampinu į muzikinį olimpą Suzi tapo pažintis su kūrybiniu duetu N. Chinn – M. Chapman, kurių sukurtas jai singlas „Can the Can“ šovė tiesiai į pirmąsias grojaraščių vietas Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje ir Australijoje. Na o gimtojoje šalyje didžiulį populiarumą dainininkei užtikrino 1978 m. kartu su Chrisu Normanu įrašytas duetas „Stumblin‘ In“, užėmęs ketvirtąją poziciją JAV muzikos topuose.

Per savo karjerą S. Quatro yra išleidusi 18 studijinių albumų ir pardavusi daugiau nei 55 mln. jų įrašų kopijų. Ji yra ne tik muzikantė ir dainų kūrėja, bet ir aktorė bei poetė, išleidusi savo poezijos ir atsiminimų rinkinį „Through My Eyes“. Suzi Quatro yra viena pirmųjų silpnosios lyties atstovė roko muzikos istorijoje, kuri aplink save subūrė vyrų grupę. „Aš tapau pirmąja sėkminga moterimi rokenrole, kuri vadovavo vyrams ir rimtai grojo vienu iš instrumentų. To nebuvo nei iki, nei po manęs...“, – pasakojo ji Londono leidiniui „Express“.

Išties, glam roko karaliene tituluojama Suzi Quatro iki šių dienų yra laikoma etalonu, į kurią lygiuojasi kone visos moterys, grojančios elektrinėmis gitaromis ir gyvenančios užburiančiame roko pasaulyje.

Suzi Quatro ir Džordana Butkutė - „Gimusios rokenrolui“ koncertai vyks:

Gruodžio 8 d. (penktadienį) – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje

Gruodžio 9 d. (šeštadienį) – Kauno „Žalgirio“ arenoje

