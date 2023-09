Gerbėjai liko sužavėti nauja Alos Pugačiovos nuotrauka: akį patraukė kojos

Garsenybė vilkėjo aptemptus džinsus, baltus marškinėlius ir languotus marškinius su išsiuvinėtomis gėlėmis. Įvaizdį ji papildė lengvais sportbačiais.

Iš aksesuarų Pugačiova pasirinko juodą lakonišką rankinę, akinius nuo saulės, kelias apyrankes ir žiedus. Moters įvaizdis buvo lengvas, neperkrautas, rašo unian.net.

Nuotraukoje scenos primadona pozuoja ant kėdės. Vieną koją ji sėdi užmetusi ant kitos ir šiek tiek kilstelėjo jas į priekį, todėl matyti, kad atlikėja palaiko kūno formas, nepaisant solidžių skaičių pase.

Nuotraukoje taip pat yra Maksimas Galkinas. Jis buvo apsirengęs kiek paprasčiau – džinsais, mėlynais marškinėliais ir striuke.

Taip pat dalyvavo šeimos draugė Laima Vaikulė. Ji taip pat maloniai šypsojosi kamerai.

Visai neseniai paviešinta moters nuotrauka pakurstė kalbas apie jai darytas operacijas.

Pasak plastikos chirurgo Dmitrijaus Šloserio, tyrusio Pugačiovos išvaizdą, jai buvo atlikta daug operacijų. Interviu laidai „Argumentas“ jis pažymėjo, kad gerai sutaria su dainininke, rašo unian.net.

„Labai gerbiu Alą Borisovną ne tik kaip profesionalę, bet ir kaip žmogų, turintį tinkamą pilietinę poziciją. Tačiau man akivaizdu, kad, žinoma moteris neapsiėjo be plastinės chirurgijos. Be to, manau, kad operacijų, kurios buvo atliktos, skaičius tikriausiai jau perkopė dvi dešimtis“, – sakė Šloseris.

Ala Pugačiova

Plastikos chirurgas mano, kad Pugačiovos paslaptis slypi naujausiose specialistų technikose. Tačiau jis atskleidė, kai kurie dainininkės veido pakėlimai buvo ne visai sėkmingi.

„Manau, kad netrukus veido pakėlimo operacijų skaičius dar padidės. Per visą tą laiką buvo atliktos penkios ar šešios tokios operacijos.

Prisimenu, kad buvo ir ne itin gerų kartų, kai jos jai nelabai pasisekė. Tačiau naujausios, kurias ji pasidarė, atrodo labai natūraliai ir netgi įspūdingai. Mačiau šiuos rezultatus, tai šiek tiek naujos technikos“, – pasakojo plastikos chirurgas.

Pasak chirurgo, dabar moterys gali atlikti gilesnius kaklo ir veido pakėlimus. Be to, gydytojai pakeitė požiūrį į atjauninimą. Dabar chirurgai gali ištempti ne tik veido odą, jie taip pat gali sumažinti nosį, ausų spenelius ir net patempti viršutinę lūpą. Dėl to veidas iš tiesų vėl atrodo jaunesnis.