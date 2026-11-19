Priežastis – viena laukiamiausių šių metų vaizdo žaidimų „Grand Theft Auto 6“ (GTA 6) dalies premjera.
Nustebino 400 darbuotojų
Apie sprendimą McGregoras pranešė lapkričio 18-ąją, trečiadienį, socialiniame tinkle „X“.
Savo darbuotojams jis parašė: „Rytoj turite visą dieną laisvą! Mėgaukitės žaidimu!“
Kovotojas nenurodė, kokioms konkrečiai įmonėms priklauso jo darbuotojai, tačiau pabrėžė, kad jų yra apie 400 ir jie dirba skirtingose šalyse bei žemynuose.
Panašių sprendimų imasi ir kitos bendrovės. Žaidimo „Palworld“ kūrėja „Pocketpair“ savo darbuotojams suteikė net penkias laisvas dienas – nuo lapkričio 19 iki 23 dienos. Tuo metu technologijų bendrovė „Logitech“ pasiūlė darbuotojams vieną lankstų laisvadienį, kurį jie galės pasirinkti iki 2027 metų.
Panašu, kad GTA 6 premjera paveiks ne tik žaidimų industriją. Skaičiuojama, kad apie 1,5 mln. amerikiečių planuoja praleisti darbą žaidimo pasirodymo dieną, o vieno ekonomisto vertinimu, tai galėtų kainuoti maždaug milijardą JAV dolerių prarastos ekonominės produkcijos.
„Forbes“ publikacijoje taip pat pažymima, kad žaidimas jau sulaukė itin aukštų kritikų įvertinimų – jo „Metacritic“ balas siekė 99 iš 100.