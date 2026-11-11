Garsus Lietuvos politikas gyvai susitiko su princu Harry: štai koks jis tikrovėje

Apie susitikimą jis prakalbo socialiniame tinkle, kuriame pasidalijo bendra nuotrauka.
Susitikimas su Harry
Paulius Saudargas atskleidė, kokia tema su princu Harry kalbėjosi ir kodėl šis klausimas jam pačiam itin svarbus
„Europos Parlamente lankosi princas Harry.
Apsikeitėme nuomonėmis dėl vaikų apsaugos internete. Princas Harry sudalyvavo Europos Parlamento Vaikų teisių intergrupės diskusijoje dėl vaikų saugumo internete ir naujojo ES „EU Kids Act“ teisės akto pasiūlymo.
Problemos mastas didelis: tik pusė 9–16 metų vaikų Europoje jaučiasi saugūs internete.
Patyčios, seksualinis išnaudojimas, žalingas turinys ir priklausomybę keliantys socialiniai tinklai kelia grėsmę vaikų fizinei ir psichologinei sveikatai, raidai bei mokymuisi.
Princas Harry, jau daugelį metų aktyviai pasisakantis už vaikų saugumą internete, pabrėžė, kad neužtenka vien kalbėti apie problemą, bet būtina imtis konkrečių veiksmų ir užtikrinti skaitmeninių platformų atsakomybę.
Man ši tema aktuali ne tik kaip politikui, bet ir kaip trijų vaikų tėvui, kasdien stebinčiam skaitmeninės erdvės brovimąsi į mūsų vaikų gyvenimus“, – socialiniame tinkle rašė jis.