Princas Harry atskleidė, kaip jaučiasi grįžęs į Jungtinę Karalystę

Po šešerių metų gyvenimo Jungtinėse Amerikos Valstijose Haris ir jo žmona Meghan prieš mėnesį sugrįžo į Jungtinę Karalystę. Čia jie įsitraukė į viešą ginčą su Bakingamo rūmais dėl savo statuso, o vaikams teko pakeisti mokyklą šeimos apsaugos darbuotojams perspėjus juos dėl nepatogumų vežiojant vaikus į mokyklą.
Haris, kuris ruošiasi surengti varžybas karo veteranams „Invictus Games“, kalbėjosi su Kanados televizijos tinklu CTV Toronte atlikęs šuolį parašiutu, siekdamas išpildyti pažadą, duotą 102 metų Antrojo pasaulinio karo veteranui, ir tuo pačiu skleisdamas informaciją apie karines labdaros organizacijas ir rinkdamas joms paramą.
Haris Kanados transliuotojui sakė, kad šeimai rugpjūčio 26 d. grįžus į Didžiąją Britaniją viskas klostosi „puikiai“.
„Vaikai gerai jaučiasi mokykloje, o man tai suteikia galimybę iš tikrųjų sutelkti dėmesį į „Invictus“ žaidynes Birmingame. Jos vyks kitų metų liepą“, – sakė princas Haris.
„Smagu. Smagu vėl būti Britanijos žemėje. Tiesą sakant, puiku vėl stovėti ant tvirtos žemės!“ – pridūrė jis apie savo sugrįžimą.
CTV pranešė paklaususi hercogo, kas paskatino šeimos persikraustymą, o jis atsakęs „daug priežasčių“, tačiau plačiau nepaaiškinęs, pažymėdamas, kad nenori nukreipti dėmesio nuo savo pastangų rinkti lėšas Kanados veteranų labdaros organizacijoms.
Sasekso hercogas ir hercogienė 2020 m. dėl asmeninių ir finansinių priežasčių atsisakė karališkųjų pareigų. Apie tai, kodėl jie netikėtai grįžo į Jungtinę Karalystę iš Kalifornijos, kurioje buvo susikūrę gyvenimą toli nuo monarchijos institucijos, sklando gandai.
Spėliojama, kad pora nori, jog jų vaikai užmegztų artimesnį ryšį su seneliu karaliumi Karoliu III, kad Meghan nori tęsti aktorės karjerą, arba kad pora nori padidinti savo žinomumą.
Prieš jų sugrįžimą buvo teigiama, kad Karolis III džiaugėsi, kad galės praleisti daugiau laiko su artimaisiais, tačiau liko neperkalbamas – jie oficialiai neatstovaus karališkosios šeimos, ir nebus jokios galimybės „pusiau įsitraukti, pusiau pasitraukti“.
Per dvi savaites po grįžimo buvo pranešta apie Hario ir Meghan pasipriešinimą, kai karališkųjų rūmų pareigūnas svarbiausiems Jungtinės Karalystės vyriausybės ir kariuomenės atstovams išplatino karaliaus patvirtintą laišką, kuriame buvo pakartota, kad pora yra „privatūs asmenys“, ir pateiktos gairės, kaip su jais elgtis.
Teigiama, kad hercogą ir hercogienę šis oficialus laiškas „nustebino“, o pora, kuri laukia sprendimo, ar jai bus suteikta mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojama apsauga, esą labiau norėtų būti vadinami „viešaisiais asmenimis“.
Hariui ir Meghan taip pat kilo problemų dėl vaikų mokyklos – Archie ir Lilibet, pamokose, kaip pranešama, dalyvavę vos dvi dienas, buvo perkelti į kitą mokyklą, kurios pavadinimas neatskleidžiamas.
Šis sprendimas buvo priimtas, nes esą didelės eismo spūstys ir ilgas kelias į mokyklą sukėlė sunkumų jų apsaugos komandai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.