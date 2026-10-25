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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pamatęs naujausią Markle ir Harry žingsnį princas Williamas įsiuto: „Jis...“

2026-10-25 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 15:30
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Princas Harry ir jo žmona Meghan Markle vėl atsidūrė dėmesio centre po naujausio vizito Jungtinėje Karalystėje. Spalio 15-ąją pora apsilankė Notingeme, kur susitiko su bendruomenių atstovais, labdaros organizacijų darbuotojais ir juos pasitikusiais žmonėmis. Vis dėlto šis vizitas esą sukėlė nemenką nepasitenkinimą karališkojoje šeimoje.

Princas Williamas, Princas Harry ir M. Markle (nuotr. facebook.com, Instagram)
GALERIJA (5)

Princas Harry ir jo žmona Meghan Markle vėl atsidūrė dėmesio centre po naujausio vizito Jungtinėje Karalystėje. Spalio 15-ąją pora apsilankė Notingeme, kur susitiko su bendruomenių atstovais, labdaros organizacijų darbuotojais ir juos pasitikusiais žmonėmis. Vis dėlto šis vizitas esą sukėlė nemenką nepasitenkinimą karališkojoje šeimoje.

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Teigiama, kad princo Harry brolis, Velso princas Williamas, įsiuto dėl to, kaip atrodė Sasekso hercogų pasirodymas viešumoje.

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Karališkosios šeimos aplinkos šaltinio teigimu, šis vizitas Williamui tapo „paskutiniu lašu“. Pranešama, kad dabar svarstoma, kaip ateityje išvengti panašių situacijų, rašoma express.co.uk.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Anglijos karališkoji šeima

Vizitas sukėlė klausimų

Kaip pranešama, spalio 15-ąją princas Harry ir M. Markle lankėsi Notingeme, Rytų Midlandso regione. Čia jie apsilankė Bendruomenės įrašų studijoje (CRS) ir labdaros organizacijoje „Himmah“, taip pat bendravo su gatvėse susirinkusiais žmonėmis ir organizacijų atstovais.

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Šis vizitas buvo pirmasis bendras poros viešas pasirodymas Jungtinėje Karalystėje po sugrįžimo į šalį. Notingeme jie lankėsi ir 2017 metais, kai dar vykdė oficialias karališkąsias pareigas.

Tačiau, pasak leidinio „New Idea! Royal“ cituojamo šaltinio, naujausias poros pasirodymas papiktino princą Williamą. Esą jam susidarė įspūdis, kad princas Harry ir M. Markle renginį organizavo taip, tarsi vis dar atstovautų karališkajai šeimai.

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„Princas Williamas pyksta. Jis negalėjo patikėti tuo, ką matė. Tai buvo paskutinis lašas jam“, – teigė šaltinis.

Šaltinio teigimu, poros vizitas atrodė kaip oficialus karališkasis renginys, nors princas Harry ir M. Markle nebėra dirbantys karališkosios šeimos nariai.

Esą svarstoma, kaip išvengti panašių situacijų

Pranešama, kad po šio vizito princo Williamo ir karaliaus Karolio III patarėjai aptaria, kaip ateityje išvengti galimų nesutarimų dėl karališkosios šeimos renginių.

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Šaltinio teigimu, vienas iš svarstomų klausimų – kaip užtikrinti, kad princo Harry ir M. Markle pasirodymai nesutaptų su kitų aukšto rango karališkosios šeimos narių renginiais ir neužgožtų jų dėmesio.

Jis taip pat tvirtino, kad tokiems renginių kalendoriaus sutapimams karališkojoje šeimoje paprastai stengiamasi užkirsti kelią iš anksto.

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„Užgožti bet kurį kitą aukšto rango karališkosios šeimos narį rengiant renginį tą pačią dieną yra labai neįprasta. Karališkosios šeimos narių darbotvarkės susikirtimų vengiama bet kokia kaina, tačiau princas Harry ir M. Markle visiškai ignoravo šią taisyklę savo triuku Notingeme“, – leidiniui sakė šaltinis.

Jis taip pat pridūrė, kad Harry turėjo suprasti, jog toks žingsnis gali sukelti neigiamą reakciją. Svarbu pažymėti, kad šie teiginiai grindžiami leidinio cituojamo šaltinio pasakojimu.

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Princas Harry esą neketina nusileisti broliui

Šaltinis taip pat tvirtino, kad princas Harry neketina leisti broliui diktuoti, kaip jis turėtų elgtis ar kur gyventi. Esą princas yra pasiryžęs ir toliau palaikyti ryšį su Jungtine Karalyste, o M. Markle tokiam sprendimui pritaria.

Anot jo, karalius Karolis III šioje situacijoje galėtų mėginti sumažinti įtampą tarp sūnų ir leisti princui Williamui pačiam spręsti, kaip elgtis su Sasekso hercogais.

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Šaltinis tvirtino, kad kol kas princas Harry ir M. Markle turėtų laikytis nustatytų taisyklių, tačiau jei nesutarimai tęstųsi, princas Williamas esą galėtų kreiptis į tėvą ir prašyti imtis veiksmų.

Į Velso princo ir princesės atstovus buvo kreiptasi dėl komentaro. Ar jie pateiks oficialų atsakymą į pasirodžiusius teiginius, kol kas nežinoma.

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