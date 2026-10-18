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TV3 naujienos > Žmonės

Garsus komikas – užpultas prie bankomato

2026-10-18 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 16:15
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Žinomas britų aktorius ir komikas Paulas Whitehouse'as (68 m.) Londone tapo užpuolimo auka. Prie bankomato nepažįstamas asmuo mėgino pavogti jo banko kortelę, tačiau aktorius pasipriešino ir sugebėjo ją susigrąžinti. Apie nemalonų incidentą socialiniuose tinkluose pranešė jo žmona.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Žinomas britų aktorius ir komikas Paulas Whitehouse'as (68 m.) Londone tapo užpuolimo auka. Prie bankomato nepažįstamas asmuo mėgino pavogti jo banko kortelę, tačiau aktorius pasipriešino ir sugebėjo ją susigrąžinti. Apie nemalonų incidentą socialiniuose tinkluose pranešė jo žmona.

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Aktoriaus žmona dr. Mine Conkbayir socialiniame tinkle „Instagram“ papasakojo, kad penktadienį jos vyras išėjo nupirkti vaistų, tačiau prie bankomato Londono Islingtono rajone, už prekybos centro „Sainsbury's“, buvo užpultas, rašė BBC.

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Apie incidentą prabilo žmona

Pasak moters, užpuolikas mėgino pavogti P. Whitehouse'o banko kortelę, tačiau aktorius neleido jam pasprukti su grobiu.

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„Jis pasipriešino ir susigrąžino savo kortelę, o nusikaltėlis spruko nieko nepešęs“, – rašė M. Conkbayir.

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Moteris paragino žmones būti itin budrius ir atidžiai stebėti aplinką, ypač naudojantis bankomatais.

Socialiniame tinkle aktoriaus žmona atskleidė, kad vyras tądien buvo išėjęs nupirkti jai vaistų, nes po taikyto gydymo moteriai pasireiškė stipri nepageidaujama reakcija.

„Pasakyti, kad savaitgalis prasidėjo siaubingai, būtų per švelnu“, – rašė ji.

M. Conkbayir taip pat paaiškino, kad apie įvykį viešai prabilti ją paskatino pats vyras. Aktorius tikėjosi, kad jų istorija padės kitiems žmonėms būti atsargesniems.

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„Jis paskatino mane pasidalyti šia istorija, tikėdamasis, kad ji padės žmonėms būti budresniems viešose vietose“, – teigė moteris.

Po paviešinto įrašo komentaruose pasipylė aktoriaus draugų, kolegų ir gerbėjų palaikymo žinutės. Daugelis smerkė užpuolimą ir linkėjo P. Whitehouse'ui kuo greičiau atsigauti po nemalonaus įvykio.

Žinomas aktorius pasirodys „Hario Poterio“ seriale

68 metų Velse gimęs P. Whitehouse'as geriausiai žinomas dėl savo vaidmenų populiariame komiškame seriale „The Fast Show“ ir BBC laidoje „Gone Fishing“.

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Pastarąją laidą aktorius veda kartu su komiku Bobu Mortimeriu. Nuo 2018 metų rodomoje BBC Two laidoje abu vyrai žvejodami kalbasi apie gyvenimą ir dalijasi asmeninėmis istorijomis.

Laida sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo ir net šešis kartus buvo nominuota prestižiniams BAFTA televizijos apdovanojimams.

Be to, P. Whitehouse'as pasirodys ir būsimame HBO televizijos seriale „Haris Poteris“. Jame aktoriui patikėtas Hogvartso mokyklos prižiūrėtojo Arguso Filčo vaidmuo.

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