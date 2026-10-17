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Izraelio naujakuriai užpuolė Europos diplomatų konvojų: sumušė ir 78-erių Prancūzijos merą

2026-10-17 19:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 19:55
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Šeštadienį Izraelio naujakuriai užpuolė Europos diplomatų konvojų ir sumušė atvykusį Prancūzijos merą, naujienų agentūrai AFP pranešė liudininkai ir diplomatai. Tai dar vienas pastaruoju metu stiprėjančio smurto protrūkis per palestiniečių alyvuogių derliaus nuėmimo laikotarpį.

Izraelio naujakuriai SCANPIX

Šeštadienį Izraelio naujakuriai užpuolė Europos diplomatų konvojų ir sumušė atvykusį Prancūzijos merą, naujienų agentūrai AFP pranešė liudininkai ir diplomatai. Tai dar vienas pastaruoju metu stiprėjančio smurto protrūkis per palestiniečių alyvuogių derliaus nuėmimo laikotarpį.

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Prancūzijos, Belgijos ir Lenkijos diplomatinių atstovybių automobiliai buvo atvežę diplomatus į Taybehą – okupuotame Vakarų Krante esantį kaimą, kuriame daugiausia gyvena krikščionys, – kai naujakuriai atbėgo, siekdami sutrukdyti palestiniečiams rinkti alyvuoges, teigė liudininkai.

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Sumušė ir 78-erių merą

Kaukėti kolonistai agresyviai šaukė ant diplomatų, o po to spardė 78-erių metų Bernardą Baudoux, Šiaurės Prancūzijos miestelio Olnua Emri kairiųjų pažiūrų merą, pasakojo liudininkai ir diplomatai, patvirtinę jo tapatybę.

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AFP peržiūrėtame vaizdo įraše matyti, kaip B. Baudoux, dėvintis Prancūzijos trispalvės juostą, susmuko ant žemės prie automobilio. Du su juo kalbėję žmonės teigė, kad jis buvo sužalotas, tačiau į ligoninę vykti nereikėjo.

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Vakarų Krante per šį alyvuogių derliaus nuėmimo sezoną buvo ypač daug smurto protrūkių – Izraelio kolonistai bando sutrukdyti palestiniečiams rinkti derlių.

Penktadienį kolonistai sunkiai sužalojo amerikietę „The Washington Post“ fotografę, jai fiksuojant derliaus nuėmimą, o praėjusią savaitę kolonistai sumušė AFP fotografą.

Šie smurto protrūkiai vyksta baigiantis rinkimų kampanijai, kurios metu ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu aktyviai remia naujakurius, siekdamas jų paramos artėjančiuose rinkimuose.

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Izraelis nedelsdamas pasmerkė išpuolį prieš diplomatinį konvojų, priešingai B. Netanyahu reakcijai į išpuolį prieš „The Washington Post“ fotografę – premjeras užsiminė, kad dalį kaltės turėtų prisiimti palestiniečiai arba „kraštutinių kairiųjų“ aktyvistai.

„Aš griežtai smerkiu Izraelio riaušininkų vykdomus sunkius smurto aktus“, – sakė užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras.

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Tačiau G. Saaras taip pat kritikavo konsulatus, teigdamas, kad jie nesuderino kelionės su kariuomene.

Izraelio policija pranešė, kad pradėjo tyrimą.

„Vykdomi veiksmai, siekiant surasti aukas, surinkti liudijimus ir nustatyti įtariamuosius, kad jie būtų patraukti atsakomybėn“, – teigiama policijos pranešime.

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