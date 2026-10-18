Negyvas rastas žinomas dainininkas

Spalio 16 d., penktadienį, apie 9 val. ryto vietos laiku Browardo apygardos šerifo biuro pareigūnai sulaukė pranešimo apie galimą skendimo atvejį Vestono mieste, Floridoje, rašė People.
Atvykę į namą Quail Roost Drive gatvėje, gelbėtojai baseine aptiko veidu žemyn plūduriuojantį vyrą. Jo gyvybės išgelbėti nebepavyko – mirtis konstatuota įvykio vietoje, praneša „Miami Herald“, „Miami New Times“ ir CBS News.
Mirties aplinkybės sukėlė įtarimų
Artimieji patvirtino, kad mirusysis – Venesuelos dainininkas ir kompozitorius Gustavo Ormo, kuriam namas priklausė jau kelerius metus. Vis dėlto policija kol kas oficialiai nepatvirtino žuvusiojo tapatybės.
Pareigūnai šį atvejį tiria kaip įtartiną mirtį.
„Į įvykio vietą atvykę gelbėtojai baseine aptiko panirusį suaugusį vyrą ir konstatavo jo mirtį. Apie įvykį buvo informuoti Browardo apygardos šerifo biuro žmogžudysčių tyrimo ir nusikaltimo vietos tyrimo padalinių detektyvai, kurie šiuo metu aiškinasi šio įtartino incidento aplinkybes“, – „Miami New Times“ teigė šerifo biuro atstovas.
Mirusiojo kūnas perduotas Browardo apygardos teismo medicinos ekspertams, kurie turės nustatyti tikslią mirties priežastį. Kol kas neaišku, ar prie dainininko mirties galėjo prisidėti kiti asmenys.
Prieš mirtį pristatė naują muzikinį projektą
Gustavo Ormo, muzikos pasaulyje žinomas kaip Gus Ormo, buvo talentingas pianistas, dainininkas ir kompozitorius, kilęs iš Marakaibo miesto Venesueloje.
2025 metais jis išleido devynių kūrinių albumą „Alquimia“, o jo muzikiniai kūriniai socialiniuose tinkluose sulaukė milijonų peržiūrų.
Vos spalio pradžioje atlikėjas pristatė naują šešių kūrinių albumą „AGAPE“, kuriame per instrumentinę muziką pasakojo apie savo gyvenimą ir karjerą.
Pranešime spaudai šis albumas buvo apibūdintas kaip asmeniška muzikinė kelionė, kurioje pagrindinis vaidmuo tenka fortepijonui.
„Gus Ormo visada buvo jautrus žmogus. Jis prisimena, kaip vaikystėje klausydavosi plokštelių ir jausdavo, kaip muzika sužadina giliausias jo emocijas. Toks jautrumas šiame gyvenimo etape yra neįprastas, tačiau jis daug pasako apie įgimtą jo muzikinį talentą“, – rašoma pranešime.
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