Vagystė Zarasuose – pavogė 23 tūkst. eurų vertės automobilį

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Kaip pirmadienį nurodė Utenos apskrities policija, apie 5.30 val. buvo gautas pranešimas, kad nuo spalio 9 dienos, 23 val., iki spalio 10 dienos, 5 val., minėtas 2016 metais pagamintas automobilis dingo iš namo kiemo Dariaus ir Girėno gatvėje.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Nuostolis siekia 23 tūkst. eurų, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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