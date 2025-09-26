Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Garsus aktorius išklojo, kas vyksta filmavimo užkulisiuose: „Tai tiesiog dalis žaidimo“

2025-09-26 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 07:45

Netflix" aktorius KJ Apa neslėpė juokais provokuojančių detalių apie užkulisius, atskleisdamas, jog jaunimo dramų aktoriai dažnai tampa daugiau nei tik kolegomis.

KJ Apa, bučinys asociatyvi (nuotr. SCANPIX ir nuotr. 123rf.com)

Netflix“ aktorius KJ Apa neslėpė juokais provokuojančių detalių apie užkulisius, atskleisdamas, jog jaunimo dramų aktoriai dažnai tampa daugiau nei tik kolegomis.

0

28-erių Naujosios Zelandijos aktorius, išgarsėjęs vaidmeniu kaip Archie Andrewsas seriale Riverdale (2017–2023 m.), šiuo metu kartu su „Outer Banks“ žvaigžde Madelyn Cline (27 m.) vaidina romantinėje dramoje The Map That Leads to You.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasidalijo įžvalgomis

Reklamuodami filmą, duetas pasidalijo įžvalgomis apie tai, kas vyksta užkulisiuose filmavimo aikštelėje, kai statomi paaugliams skirti serialai.

„Taip, tokiose laidose visada daug dramos“, – Entertainment Weekly sakė Apa. – „Ne apkalbų prasme, bet tai tiesiog aplinkos dalis. Tai – sandorio dalis.“

Jo partnerė ekrane jam pritarė: „Tai tarsi šeima. Su tais žmonėmis praleidi tiek daug laiko... Jie tampa artimi.“

Tuomet Apa nusijuokęs pridūrė: „Tu su jais permiegi, žmonės permiega vieni su kitais.“

Nors pats Apa niekada nebuvo siejamas romantiškais santykiais su savo Riverdale kolegomis, leidinys pastebėjo, kad jis vis kartojo, jog „paauglių serialų aktoriai permiega vieni su kitais“.

„Su jais myliesi, o tada viskas pradeda vystytis. Situacijos tampa sudėtingesnės, tuomet tenka kartu dirbti filmavimo aikštelėje, kyla konfliktų“, – sakė jis. – „Tiesiog su jais permiegi, o po to žiūri, kas bus toliau. Tai tiesiog dalis žaidimo.“

Asmeniška detalė

Besijuokdamas Apa dar atskleidė ir itin asmenišką detalę – jis neteko nekaltybės jau dirbdamas Riverdale filmavimo aikštelėje.

„Aš buvau nekaltas vaikinas, kai pradėjau vaidinti tame seriale. Pirmuosius kelerius metus dar buvau ištikimas savo krikščioniškai moralei. Buvau.“

Šią savaitę duotame interviu The Hollywood Reporter Apa prisipažino, kad iš tiesų niekada nenorėjo tapti aktoriumi. Vis dėlto būdamas 16-os gavo vaidmenį Naujosios Zelandijos muilo operoje – ir, kaip pats sako, „visa kita jau buvo istorija“.

Pasak aktoriaus, faktas, kad jis nesvajojo apie aktorystę, padėjo jam lengviau pritapti Holivude:

„Mano požiūris visada buvo gana atsipalaidavęs. Jei negaudavau vaidmens, man tai nebuvo tragedija, nes iš pradžių juk net nebuvau pasirinkęs tokio kelio.“

