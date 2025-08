Ką veikia dabar kultinių serialų aktoriai?

Aktorė Lena Headey (Sersėja Lanister, „Sostų karai“)

Lena Headey, išgarsėjusi dėl įspūdingo antagonistės Sersei Lanister vaidmens gerbėjų pamėgtame seriale „Sostų karai“ (angl. „Game of Thrones“), šiuo metu tęsia aktorės karjerą, taip pat užsiima režisūra ir prodiusavimu, daugiausia dėmesio skirdama trumpametražiams filmams ir muzikiniams klipams. Aktorė atvirai kalba apie psichikos sveikatos problemas ir jų svarbą, nebijo aptarti pasaulio politinės situacijos bei kreipiasi į savo auditoriją kitais svarbiais socialiniais klausimais.

Aktorius Jim Parsons (Šeldonas Kuperis, „Didžiojo sprogimo teorija“)

Serialui „Didžiojo sprogimo teorija“ (angl. „The Big Bang Theory“), išpopuliarėjus visame pasaulyje, pagrindinis veikėjas Šeldonas Kuperis – socialiai nepatogus genijus – tapo viena įtakingiausių Holivudo figūrų. Su 29 kino apdovanojimais ir daugiau nei 80 nominacijų, Jim Parsons aktyviai dirba kino industrijoje kaip aktorius ir prodiuseris, taip pat domisi rašymu ir teatru. Kartu su savo vyru jis turi nuosavą prodiusavimo kompaniją „That's Wonderful Productions“. Aktorius atvirai kalba apie savo tapatybę ir socialiai aktualias temas – viešai pasisako LGBT teisių ir JAV politikos klausimais.

Aktorius Michael Imperioli (Kristoforas Moltisanti, „Sopranai“)

Italų kilmės amerikietis Michael Imperioli įkūnijo ryškų herojų kritikų pripažintame seriale apie mafiją „Sopranai“. Jis šiuo metu ne tik vaidina, bet ir kuria muziką, rašo, prodiusuoja – groja roko grupėje „Zopa“. M. Imperioli nepamiršo savo patirties seriale „Sopranai“ – 2021 m. išleido knygą „Woke up this morning: the definitive oral history of „The Sopranos““ ir įrašė tinklalaidę „Talking Sopranos“.

Visai neseniai aktorius pasirodė ir garsiajame HBO seriale „Baltoji lotusas“ (angl. „White Lotus“), kur antrajame sezone vaidino turtingą džentelmeną, atostogaujantį su sūnumi prabangiame kurorte. Nors dažnai atlieka mafijos vaidmenis, Michael Imperioli prisipažįsta nemėgstantis agresijos televizijos ekranuose, o jo pažiūros yra itin progresyvios: jis ne kartą atkreipė dėmesį į stereotipų, rasizmo ir homofobijos problemas.