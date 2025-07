„HBO Max“ jau Lietuvoje – ką pirmiausia žiūrėti?

„Go3“ vartotojai gali žiūrėti pamėgtus serialus, tokius kaip „Draugai“ (angl. „Friends“) ir „Didžiojo sprogimo teorija“ (angl. „The Big Bang Theory“), naujausią „Rikas ir Mortis“ (angl. „Rick and Morty“) sezoną bei laukiamus filmus, tokius kaip „Nusidėjėliai“ (angl. „Sinners“), „Minecraft filmas“ (angl. „A Minecraft Movie“), „Mickey 17“ (angl. „Mickey 17“), „Alto riteriai“ (angl. „Alto Knights“), „Barbė“ (angl. „Barbie“), visa „Hario Poterio“ (angl. „Harry Potter“) filmų kolekcija ir dar daugiau. Susipažinkite su „HBO Max“ kino hitais ir pasilepinkite įspūdingais filmais bei serialais šią, deja, bet lietingą vasarą!

„Nusidėjėliai“ (angl. „Sinners“, 2025 m.)

„Nusidėjėliai“ – tai didelio biudžeto kino hitas, visai neseniai rodytas kino teatruose. Filme vaidina Michael B. Jordanas, o režisierius – Ryanas Coogleris.

Drama pasakoja apie dvynius brolius, sugrįžtančius į savo gimtąjį miestą, kuriame viskas pasikeitę – jų laukia tikras blogis.

Filmas pelnė ne vieną apdovanojimą ir sulaukė teigiamų kritikų atsiliepimų, ypač dėl įspūdingo garso takelio, kuriame skamba bliuzo muzika, kaitinanti atmosferą ir sustiprinanti emocinį poveikį.

Įdomus faktas: Michael B. Jordanas šiame filme vaidina abu dvynius brolius: Smoke ir Stack. Kūrėjai pasitelkė tikrus dvynių režisierius kaip konsultantus, kad autentiškai perteiktų dvynių santykių niuansus.

„Minecraft filmas“ (angl. „A Minecraft Movie“, 2025 m.)

Keturi filmo veikėjai netikėtai atsiduria kubiniame stebuklų pasaulyje ir turi jį įveikti, kad grįžtų namo. Filmas sukurtas pagal garsųjį „Minecraft“ vaizdo žaidimą ir pritaikytas visai šeimai – jis pralinksmins tiek ištikimus žaidimo gerbėjus, tiek tuos, kurie apie jį girdėjo tik kažką internete.

Režisierius – Jaredas Hessas, pagrindinius vaidmenis atlieka Jasonas Momoa, Jackas Blackas, Emma Myers, Jennifer Coolidge ir kiti.

Įdomus faktas: Filmas buvo kuriamas daugiau nei dešimtmetį – nuo pirmųjų planų 2014 m. iki premjeros 2025 m., o jo kūrimo metu keitėsi komanda: keli režisieriai ir scenarijaus autoriai.

„Mickey 17“ (angl. „Mickey 17“, 2025 m.)

Pagal romaną „Mickey7“ sukurtas mokslinės fantastikos filmas pasakoja apie žmonijos troškimą kolonizuoti kosmosą. Garsus aktorius Robertas Pattinsonas įkūnija „vienkartinį“ darbuotoją, siunčiamą tyrinėti apledėjusios planetos.

Filmo režisierius – „Parazito“ (angl. „Parasite“) ir „Sniego traukinio“ (angl. „Snowpiercer“) autorius Bong Joon Ho.

Įdomus faktas: Robertas Pattinsonas filme vaidina kelias savo paties klonuotas versijas – tai buvo viena iš priežasčių, kodėl režisierius Bong Joon Ho jį pasirinko, įkvėptas Pattinsono gebėjimo įkūnyti skirtingus personažus.

„Draugai“ (angl. „Friends“, 1994 m.)

Davido Crane ir Martos Kauffman sukurta legendinė komedija „Draugai“ išlieka populiari bei aktuali

tarp įvairių kartų žiūrovų. Serialo siužetas seka šešių draugų kasdienybę Niujorke ir siūlo nostalgiškai šiltą, šmaikštų ir dažnai atpažįstamą požiūrį į santykius, draugystę ir suaugusiųjų gyvenimą.

Įdomus faktas: Nors serialo titulinė daina „I'll Be There for You“ tapo kultiniu hitu, kai kurie aktoriai, įskaitant Jennifer Aniston, prisipažino, kad nebuvo jos dideli gerbėjai ir jautėsi keistai filmuodami atidarymo sceną fontane.

„Didžiojo sprogimo teorija“ (angl. „The Big Bang Theory“, 2007 m.)

Situacijų komedijų serialas „Didžiojo sprogimo teorija“ pasakoja apie keturis socialiai sudėtingus, bet itin protingus fizikus draugus ir jų santykį su aplinkiniu pasauliu. Serialas išsiskiria šmaikščiais dialogais, popkultūros intarpais ir unikaliomis asmenybėmis.

Įdomus faktas: Pradiniame serialo pilote Penny personažas vadinosi Katie ir buvo visai kitokio charakterio – ciniška „gatvės mergina“. Tik vėliau ji tapo šilta ir žavi Penny, kurią ir įkūnijo Kaley Cuoco.