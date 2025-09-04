Garsiosios Siamo dvynės paviešino mįslingą įrašą: „Aš turiu tiek daug klausimų“

Paskelbta naujiena sulaukė dar daugiau internautų dėmesio, skelbė metro.co.uk.
Seserys paliko daugiau neišspręstų klausimų praėjus kelioms savaitėms po to, kai rugpjūčio viduryje buvo pastebėtos su kūdikiu.
Duetas įkėlė „TikTok“ vaizdo įrašą su nuotraukomis, kuriose jos yra su mažamečiu vaiku ir parašė „palaimintos“.
Šis įrašas paliko gerbėjams „daug klausimų“ ir nepatvirtino, ar kūdikis yra jų.
„TikTok“ vartotoja Sharon Anne paklausė: „Ar tai jų vaikas? Ar jos tik prižiūri?“
Kitas rašė: „Aš turiu tiek daug klausimų.“
@abbyandbrittanyhensel Blessed #abbyandbrittany #twins #abbyandbrittanyhensel #sisterhood #respect ♬ suara asli - lisna otong
35-erių metų dvynės išgarsėjo realybės šou ir pirmą kartą pasirodė Oprah Winfrey šou 1996 m., kai joms buvo vos šešeri metai.
Garsios Siamo dvynės
2025 m. rugpjūčio 14 d. seserys buvo pastebėtos Arden Hillse, Minesotoje, nešančios naujagimį ir jo automobilinę kėdutę į laukiančią juodą „Tesla“. Nors jos nekomentavo situacijos viešai, šios akimirkos sukėlė dar didesnį susidomėjimą jų gyvenimu.
@abbyandbrittanyhensel #abbyandbrittany ♬ Starships - Nicki Minaj
Abby ir Brittany yra dicefalinės sujungtos dvynės – jos dalijasi tuo pačiu kūnu žemiau juosmens, turi vieną kraujotaką ir bendrus vidaus organus. Abby valdo dešinę kūno pusę, o Brittany – kairę. Pasaulio dėmesį jos pirmą kartą patraukė 1996 m., kai pasirodė „The Oprah Winfrey Show“ laidoje ir puošė žurnalo LIFE viršelį.
Vėliau jos išgarsėjo dar labiau per TLC realybės šou „Abby & Brittany“, kuriame buvo rodomas jų gyvenimas – nuo studijų Bethel koledže Minesotoje iki kelionių po Europą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!