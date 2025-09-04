Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Garsiosios Siamo dvynės paviešino mįslingą įrašą: „Aš turiu tiek daug klausimų“

2025-09-04 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-04 20:10

Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel vėl sulaukė visuomenės dėmesio. Moterys paskelbė mįslingą naujieną po to, kai buvo pastebėtos su naujagimiu.

Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel (nuotr. socialinių tinklų)
7

Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel vėl sulaukė visuomenės dėmesio. Moterys paskelbė mįslingą naujieną po to, kai buvo pastebėtos su naujagimiu.

REKLAMA
1

Paskelbta naujiena sulaukė dar daugiau internautų dėmesio, skelbė metro.co.uk.

Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Garsios Siamo dvynės Abby ir Brittany Hensel

Seserys paliko daugiau neišspręstų klausimų praėjus kelioms savaitėms po to, kai rugpjūčio viduryje buvo pastebėtos su kūdikiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Duetas įkėlė „TikTok“ vaizdo įrašą su nuotraukomis, kuriose jos yra su mažamečiu vaiku ir parašė „palaimintos“.

REKLAMA
REKLAMA

Šis įrašas paliko gerbėjams „daug klausimų“ ir nepatvirtino, ar kūdikis yra jų.

„TikTok“ vartotoja Sharon Anne paklausė: „Ar tai jų vaikas? Ar jos tik prižiūri?“ 

REKLAMA

Kitas rašė: „Aš turiu tiek daug klausimų.“ 

@abbyandbrittanyhensel Blessed #abbyandbrittany #twins #abbyandbrittanyhensel #sisterhood #respect ♬ suara asli - lisna otong

35-erių metų dvynės išgarsėjo realybės šou ir pirmą kartą pasirodė Oprah Winfrey šou 1996 m., kai joms buvo vos šešeri metai.

Garsios Siamo dvynės

2025 m. rugpjūčio 14 d. seserys buvo pastebėtos Arden Hillse, Minesotoje, nešančios naujagimį ir jo automobilinę kėdutę į laukiančią juodą „Tesla“. Nors jos nekomentavo situacijos viešai, šios akimirkos sukėlė dar didesnį susidomėjimą jų gyvenimu.

REKLAMA
REKLAMA

@abbyandbrittanyhensel #abbyandbrittany ♬ Starships - Nicki Minaj

Abby ir Brittany yra dicefalinės sujungtos dvynės – jos dalijasi tuo pačiu kūnu žemiau juosmens, turi vieną kraujotaką ir bendrus vidaus organus. Abby valdo dešinę kūno pusę, o Brittany – kairę. Pasaulio dėmesį jos pirmą kartą patraukė 1996 m., kai pasirodė „The Oprah Winfrey Show“ laidoje ir puošė žurnalo LIFE viršelį.

Vėliau jos išgarsėjo dar labiau per TLC realybės šou „Abby & Brittany“, kuriame buvo rodomas jų gyvenimas – nuo studijų Bethel koledže Minesotoje iki kelionių po Europą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų