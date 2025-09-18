Garsiausioje 3-metės Madeleine McCann dingimo byloje – šokiruojantis posūkis

48-erių vokietis Christianas Brückneris antradienio rytą, apie 9 val. vietos laiku (7 val. Grinvičo), buvo išvežtas juodu „Audi“ automobiliu, lydimas savo advokato ir policijos ekipažo. Pats Brückneris automobilyje nebuvo matomas, tačiau policija patvirtino, kad jis paliko Sehndės kalėjimą netoli Hanoverio, rašo bbc.com.
Brückneris buvo nuteistas už 72 metų amerikietės išžaginimą Portugalijoje 2005 m. Po paleidimo jam bus pritaisytas elektroninis stebėjimo įrenginys.
Kaltinamasis neigia sąsajas su mergaitės dingimu
Nors jis laikomas pagrindiniu įtariamuoju Madeleine McCann byloje, oficialiai dėl šios bylos Brückneriui niekada nebuvo pateikti kaltinimai. Pats jis kategoriškai neigia bet kokią sąsają su mergaitės dingimu.
„Mes nuo pat pradžių sakėme, kad sieksime, jog paleidimas vyktų kuo sklandžiau,“ – BBC sakė vietos policijos atstovas Larsas Dehnertas, pridurdamas, kad Brückneris bus trumpai lydimas.
„Šiuo momentu mūsų operacija baigta. Neturime informacijos, kur Christianas B. vyks toliau – tai vyksta bendradarbiaujant su jo advokatais.“
Vienas iš jo advokatų Philippas Marquortas BBC teigė: „Manau, kad ponas Brückneris tiesiog palengvėjo, jog visa ši paleidimo procedūra pagaliau baigta ir jis jau laisvėje.“
Madeleine McCann dingo 2007 m. per šeimos atostogas Portugalijos kurorte Praia da Luz. Mergaitė su savo broliais ir seserimis miegojo bute, kol tėvai, Kate ir Gerry, buvo išėję į netoliese buvusį restoraną.
Mergaitės dingimas tapo viena žinomiausių neišspręstų dingusio asmens bylų pasaulyje. Vokietijos prokurorai remiasi įrodymais, įskaitant mobiliųjų telefonų duomenis, rodančius, kad Brückneris galėjo būti netoliese tuo metu, kai dingo Madeleine. Vis dėlto įrodymų kaltinimams pareikšti iki šiol nepakanka.
Brückneris ilgus metus gyveno Algarvėje, buvo klajoklis, smulkus nusikaltėlis ir teistas už seksualinius nusikaltimus. Jis buvo kelis kartus nuteistas už vaikų tvirkinimą – 1994 ir 2016 m.
Portugalijos ir Vokietijos policija šiemet birželį vėl vykdė paieškas tarp vietos, kur apsistojo McCann šeima, ir Brückneriui priklausiusių adresų, tačiau tai nedavė jokių proveržių. 2023 m. tyrėjai ieškojo įkalčių ir netoli Aradės užtvankos, maždaug už 50 km nuo Praia da Luz.
Brückneris praleido daug laiko Praia da Luz apylinkėse tarp 2000 ir 2017 metų, o jo asmeniniuose įrašuose buvo rasta nuotraukų bei vaizdo medžiagos prie minėtos užtvankos.
2023 m. spalį jis buvo išteisintas dėl kitų, nesusijusių su šia byla, kaltinimų dėl seksualinių nusikaltimų, kurie esą įvyko Portugalijoje tarp 2000 ir 2017 m.
Skirtingos teisinės sistemos lemia, kad Vokietijos pareigūnai įtaria Brücknerį nužudymu, o Jungtinės Karalystės policija vis dar nagrinėja Madeleine bylą kaip dingusio asmens atvejį.
Nuo 2011 m. „Scotland Yard“ tyrimui „Operation Grange“ jau buvo skirta daugiau nei 13,2 mln. svarų sterlingų. Šių metų balandį tyrimui papildomai skirta dar 108 tūkst. svarų.
