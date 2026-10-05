Garsi dainininkė atskleidė skaudžius elektroninių cigarečių rūkymo padarinius: „Mano plaučiai...“

25-erių muzikos žvaigždė socialiniame tinkle „TikTok“ atvirai papasakojo apie patiriamus šalutinius poveikius. Ji atskleidė, jog kažkada jai buvo sakyta, kad „elektroninių cigarečių poveikį pradės jausti sulaukusi 25–26 metų“.
Savo sekėjams skirtame vaizdo įraše atlikėja sakė:
„Atėjo diena, kai mano plaučiai jaučiasi tarsi veiktų su baterijomis – lyg jie būtų viena didelė baterija, o kvėpavimas tapo sunkiu darbu. Jausmas toks, lyg už kvėpavimą man turėtų mokėti alga. Atrodo, kad turėčiau gauti atlygį už tai, kad kvėpuoju.“
„Atrodo, kad rytojaus nebebus“, – tęsė ji.
Supratęs atlikėjos būseną, vienas komentatorius teigė: „Nerūkau elektroninių cigarečių nuo gruodžio mėnesio – gyvenimo kokybė be to tikrai beprotiškai pagerėjo.“
@lolayounggg
spoken word 4 ya♬ original sound - lolayounggg
Gerbėjų susirūpinimas ir įspėjimai
Vis dėlto kiti sekėjai išreiškė rimtą susirūpinimą žvaigždės sveikata. Vienas gerbėjas rašė:
„Brangioji, tau reikia mesti. Aš garinau 4 metus, o penktaisiais metais pajutau labai stiprią žalą. Garinimas man buvo kaip kvėpavimas, dabar taip gailiuosi, kad nemečiau anksčiau. Po kurio laiko pasidaro daug lengviau, tikrai.“
Kita gerbėja atskleidė, kad dėl garinimo net buvo paguldyta į ligoninę:
„Prieš mėnesį dėl to gulėjau ligoninėje ir iki šiol neatsigaunu. Garinau nuo vidurinės mokyklos laikų, o dabar man 29-eri... Pažadu tau, nieko nėra svarbiau už tavo sveikatą! Bandžiau mesti bent 20 kartų, bet niekas nepadėjo, kol nepamaniau, kad likusį gyvenimą nebegalėsiu kvėpuoti!! Tu gali nuo to išsilaisvinti, ir tai nuostabu!“
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