Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Elektroninės cigaretės skystyje rado pavojingą medžiagą: „Turime didelę problemą“

2026-10-01 11:39 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-01 11:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistai paauglio vartotame elektroninės cigaretės skystyje aptiko sintetinį kanabinoidą, kurio vartojimas gali sukelti pavojų sveikatai.

Elektroninės cigaretės BNS Foto
GALERIJA (10)

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistai paauglio vartotame elektroninės cigaretės skystyje aptiko sintetinį kanabinoidą, kurio vartojimas gali sukelti pavojų sveikatai.

REKLAMA
0

Kaip pranešė NVSPL, mėginį laboratorijai pateikė sunerimusi paauglio mama dėl sūnaus pavartoto galimai nelegaliai įsigyto produkto. 

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rūkymas

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo, kad skystyje yra sintetinio kanabinoido

Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad elektroninių cigarečių skystyje yra sintetinio kanabinoido 5F-MDMB-PINACA. 

REKLAMA
REKLAMA

„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją ligoninėse, akivaizdu, kad turime didelę problemą su narkotinių medžiagų naudojimu būtent elektroninių cigarečių skysčiuose“, – pranešime sakė NVSPL direktoriaus pavaduotoja Toma Petrulionienė.

Sintetiniai kanabinoidai dažnai platinami kaip įvairūs rūkymui ar garinimui skirti produktai. Jų sudėtis vartotojams ne visada būna žinoma, o poveikis žmogaus organizmui gali būti nenuspėjamas ir kelti rimtą pavojų sveikatai ar net gyvybei.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų