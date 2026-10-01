Elektroninės cigaretės skystyje rado pavojingą medžiagą: „Turime didelę problemą“

Kaip pranešė NVSPL, mėginį laboratorijai pateikė sunerimusi paauglio mama dėl sūnaus pavartoto galimai nelegaliai įsigyto produkto.
Paaiškėjo, kad skystyje yra sintetinio kanabinoido
Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad elektroninių cigarečių skystyje yra sintetinio kanabinoido 5F-MDMB-PINACA.
„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją ligoninėse, akivaizdu, kad turime didelę problemą su narkotinių medžiagų naudojimu būtent elektroninių cigarečių skysčiuose“, – pranešime sakė NVSPL direktoriaus pavaduotoja Toma Petrulionienė.
Sintetiniai kanabinoidai dažnai platinami kaip įvairūs rūkymui ar garinimui skirti produktai. Jų sudėtis vartotojams ne visada būna žinoma, o poveikis žmogaus organizmui gali būti nenuspėjamas ir kelti rimtą pavojų sveikatai ar net gyvybei.
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