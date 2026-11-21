Apie šią netektį ji užsiminė jautriame įraše socialiniuose tinkluose.
„Esu labai dėkinga už viską, ką mano kūnas išnešiojo. Jis augino mano vaikus. Suteikė prieglobstį mažyliui, su kuriuo teko atsisveikinti, ir toliau gyveno net tada, kai jaučiausi tuščia“, – prie nuotraukų rašė Hilaria.
Įrašu ji pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje, o jį lydėjo dar viena mintis: „Mokausi suprasti, kad būti kupiniems savęs yra nuostabu.“
Prabilo apie skaudžią patirtį
A. Baldwino žmona taip pat prisiminė emocinius išgyvenimus, lydėjusius motinystę.
„Supratau, kad kai atveri širdį ir pripildai ją meilės, ji taip pat gali būti sudaužyta. Ir vis tiek mes atkakliai kovojame, kad būtume vientisi, o ne palūžę“, – rašė ji.
Moteris taip pat kalbėjo apie tai, kaip svarbu nepamiršti savęs auginant vaikus. Ji prisipažino pamažu suprantanti, kad laikas sau nėra savanaudiškumas.
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„Ar kuris nors iš mūsų iš tikrųjų pirmiausia užsideda deguonies kaukę sau? Mokausi, kad laikas sau nėra savanaudiškumas. Mano vaikai stebi, kaip aš myliu save, ir supranta, kad esu to verta. Jie taip pat to verti, nes vieną dieną gali eiti mano nutiestu keliu“, – mintimis dalijosi Hilaria.
Įrašo pabaigoje ji pridūrė, kad buvimas mama neturėtų reikšti savęs pamiršimo.
„Buvimas visiškai atsidavusiai savo vaikams niekada nereiškė, kad manęs pačios neturėtų būti. Galiu dalytis šia erdve ir nebijoti būti per daug“, – rašė ji.
Hilaria ir Alecas kartu augina septynis vaikus.
Šeimoje auga dukros Carmen, María ir Ilaria bei sūnūs Rafaelis, Leonardo, Romeo ir Eduardo.
Jauniausios poros dukters Hilaria susilaukė 2022-ųjų rugsėjį