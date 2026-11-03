Edita Mildažytė su vyru žengė raudonuoju kilimu: moters įvaizdyje – akį traukianti detalė

Pagerbti Prezidento atvyko gausus būrys jo ilgamečių bičiulių bei istorinių to meto regiono lyderių.
Edita Mildažytė pasirodė šventėje
Iškilmingoje puotoje pasirodė ir TV laidų vedėja Edita Mildažytė su vyru, laidų kūrėju ir vedėju, menotyrininku Sauliumi Pilinkumi.
Moteris raudonuoju kilimu žengė vilkėdama elegantišką, juodą, laisvo silueto suknelę ilgomis rankovėmis. Prie jos derino juodus smailianosius batelius ir blizgią, aukso atspalvio delninę.
Išskirtiniu įvaizdžio akcentu tapo masyvus, žalsvais ir auksiniais atspalviais žėrintis vėrinys, o raudoni lūpų dažai suteikė įvaizdžiui ryškumo.
Tuo metu Saulius vilkėjo juodą smokingą su baltais marškiniais ir juoda peteliške.
Valdas Adamkus mini šimtmetį
Skelbiama, kad tarp kviestinių svečių – buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanos ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui diriguos net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.