Dovilė Filmanavičiūtė pristato naujieną: įkvėpė priešmokyklinė karštinė

„Idėja sukurti dainą apie pasiruošimą rugsėjui gimė, kai internete už akių užkliuvo linksmi ateivio ir astronauto kostiumai. Artėjant rudeniui, visi tėvai neišvengiamai pradeda jausti šiokį tokį jaudulį, kuris, ypač skubant ir verčiantis per galvas, gali tapti stresu. Būtent mano dainoje minimas ateivis – ir yra stresas, kuris dažnai mus „pagrobia“ ir gali užgožti pasiruošimo naujiems mokslo metams džiaugsmus“, – sako D. Filmanavičiūtė.
Dainoje skambantys žodžiai „mamą pagrobė ateiviai, o rugsėjis jau ateina. Ką darysim, ką darysim? Ko pagalbos paprašysim? Nei pieštukų, nei teptukų, nei languotų sąsiuvinukų. Jei mama greit nesugrįš – ne rugsėjis, o katastrofa nutiks“, anot D. Filmanavičiūtės, žaismingai perteikia emocijas prasidėjus pasiruošimo šurmuliui, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Apsipirks pagal sąrašą
D. Filmanavičiūtė atskleidžia, kad jos sūnus Kristijonas šiais metais pradės lankyti priešmokyklinę klasę, tad jaudulys prasidedant naujam etapui neaplenkė ir jos namų. Kūrybininkė pasakoja, kad Kristijonas – didelis „Lego“ konstravimo entuziastas. Nors šeimoje šis jo pomėgis palaikomas ir skatinamas, tėvai stengiasi supažindinti Kristijoną ir su kitomis veiklomis.
„Kristijonas iš darželio parsineša flomasteriais kurtų piešinių – dažniausiai juose atsiranda jo įsivaizduojami herojai ar animacinių filmų pabaisos. Kad piešimas jam būtų patrauklesnis, renku įdomesnes priemones – pavyzdžiui, vandeniu nuplaunamus flomasterius ar specialius kilimėlius, ant kurių galima mokytis rašyti raides ir skaičius“, – pasakoja Dovilė.
Pasak jos, pradinių klasių vaikai labai mėgsta sąsiuvinius, pieštukus, penalus ar kuprines su savo mėgstamais filmukų, knygų ar žaidimų personažais. Kristijonui labiausiai patinka animacinių filmų herojai ir įvairūs piratai. Kadangi rudenį šešiametis pradės lankyti priešmokyklinę klasę, jam jau reikės turėti pirmąjį rimtesnį mokyklinį rinkinį: rašymo ir piešimo priemones bei įvairius sąsiuvinius. Dovilė sako, kad šias prekes planuoja įsigyti pagal mokytojos sudarytą sąrašą.
Pigiai, greitai ir be galvos skausmo
„Rimi Lietuva“ rinkodaros ir viešųjų ryšių vadovė Dalia Čenkienė dalijasi, kad pagal atliktas apklausas didžiausią dalį tėvų išlaidų ruošiant vaikus mokyklai, sudaro kanceliarinės priemonės, knygos ir pratybų sąsiuviniai.
„Maždaug kas dešimtas tėvelis mokyklines prekes dar įsigyja tik pačioje rugsėjo pradžioje, tikėdamasis sulaukti dar didesnių nuolaidų. Vis dėlto mes rekomenduojame nelaukti paskutinių vasaros dienų – būtent dabar prekybos centruose prekių pasirinkimas yra plačiausias.
„Rimi“ jau nuo liepos pabaigos pradėjo kampaniją „Atgal į mokyklą“, kurioje siūlome ne tik naujienas iš kanceliarinių prekių asortimento, bet ir kitus būtinus daiktus įvairaus amžiaus moksleiviams bei darželinukams už palankesnę kainą“, – teigia D. Čenkienė.
„Rimi Lietuva“ atstovė pataria jau dabar pasitikrinti, kokių prekių dar trūksta vaikui, sudaryti sąrašą ir pasinaudoti nuolaidomis. Iki rugsėjo 8 d. su lojalumo kortele didžiająi daliai kanceliarių prekių taikoma net 50 proc. nuolaida – tad sąsiuvinius, penalus, pieštukus, flomasterius ir kitas priemones galima įsigyti už pusę kainos, nelaukiant rudens.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!