Donaldo Trumpo elgesys sukėlė nerimą: daktaras įžvelgia bauginančius ženklus

D. Trumpas dalyvavo renginyje prie Linkolno memorialo atspindžių baseino Vašingtone. Tačiau susirinkusiųjų dėmesį patraukė ne tik jo pasisakymas, bet ir elgesys klausantis vidaus reikalų sekretoriaus Dougo Burgumo kalbos, rašė Express.
Kaip rašo „Express“, renginio metu D. Trumpas atrodė išsiblaškęs, o kai kuriomis akimirkomis susidarė įspūdis, kad jis snaudžia net stovėdamas.
Elgesys sukėlė klausimų
Psichologijos mokslų daktaras Johnas Paulas Garrisonas, komentuodamas prezidento elgesį portalui „Alternet“, išreiškė susirūpinimą dėl pastebėtų požymių.
„Tai, kad jis pradeda snausti stovėdamas, kelia nerimą. Be to, faktas, kad jis sugeba taip greitai vėl atsibusti, leidžia manyti, jog gali būti tam tikrų sutrikimų jo budrumą reguliuojančioje sistemoje. Gali būti, kad nerviniai mechanizmai, atsakingi už budrumo palaikymą, veikia neįprastai“, – teigė specialistas.
TRUMP IS SO EXCITED ABOUT THE MIDTERMS HE FELL ASLEEP STANDING UP! https://t.co/ycJVv37Lha— Quack Sparrow (@quacksparr0w) November 2, 2026
Psichologo dėmesį patraukė ir akimirka, kai D. Burgumas paragino susirinkusiuosius paploti JAV parkų policijos pareigūnams. Prezidentas taip pat mėgino ploti, tačiau, specialisto vertinimu, tuo metu atrodė „vos sąmoningas“.
J. P. Garrisonas taip pat atkreipė dėmesį į galimus nevalingus prezidento judesius ir jo elgesį per visą D. Burgumo kalbą.
Vis dėlto vien iš viešo renginio vaizdo įrašo negalima patikimai nustatyti žmogaus sveikatos būklės ar diagnozuoti sutrikimų.
Internete pasipylė komentarai
Prezidento elgesys neliko nepastebėtas ir socialiniuose tinkluose. Internautai dalijosi renginio vaizdo įrašais ir reiškė susirūpinimą.
„Negaliu patikėti! Trumpas ką tik užmigo stovėdamas ir vos nepargriuvo, kai kalbėjo Dougas Burgumas“, – rašė vienas komentatorius.
„Jo priešrinkiminiai mitingai buvo itin chaotiški, jo savikontrolė, regis, silpnėja, o fiziniai judesiai tampa vis nerangesni. Jis negali dalyvauti susitikimuose stovėdamas ir dažnai užmiega“, – teigė kitas.
Dar vienas internautas atkreipė dėmesį į prezidento išvaizdą.
„Jis prarado balsą. Jo balsas toks užkimęs. Veidas išblyškęs. Jis neatrodo gerai“, – rašė komentatorius.
„Akivaizdu, kad šie rinkimai daro poveikį Trumpui ir jo sveikatai. Atrodo, kad jis beveik nemiegojo, o kalbą apie Linkolno memorialo atspindžių baseino atnaujinimą vos sugeba pasakyti iki galo“, – svarstė dar vienas socialinių tinklų vartotojas.
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