Demi Norvilaitė apie pasaulio pažinimą ir įvykį, kurį prisimins ilgam: „Tai mums išgelbėjo gyvybes“

Demi Norvilaitė jau seniai žinoma internete, kaip Demi No, nes turinio kūrimą pradėjo dar mokykloje, tačiau jau kurį laiką turinys visai netikėtai pasisuko beveik vien apie keliones.
„Dėl padažnėjusių kelionių žmonės internete mane dabar labiau įvardina kaip keliauninke“, – juokiasi moteris.
Demi jau yra buvusi: Tanzanijoje, Zanzibare, Kinijoje, Honkonge, Monake, Indonezijoje, Japonijoje, Malaizijoje, Singapūre, Šiaurės Korėjoje, Tailande, Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Baltarusijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje ir keliose Amerikos valstijose. Kai kuriose šalyse Demi lankėsi jau nebe pirmą ir nebe antrą kartą.
Nuomonės formuotoja atvirauja, jog kiek pati atmena save, tiek ji visur kelyje, o kelionės yra įskiepytos iš šeimos, kadangi moteris pripažįsta, vaikystėje ir paauglystėje keliavo taip pat daug, tačiau kelionių nenustatinėdavo, kaip turinio socialiniams tinklams, ką daro dabar.
Pradžią socialiniuose tinkluose prisiminusi Demi atvirauja, jog viskas įvyko savaime ir tikrai neprireikė kokių nors didelių pastangų, jog išsiskirti iš minios:
„Žmones greičiausia patraukė tai, jog esu ne lietuviškų bruožų, tad manęs nepastebėti Lietuvoje – sunku. Esu ne tik lietuvė, bet ir Honkongietė, todėl turiu šios tautos išvaizdos bruožų“.
Turinio kūrimas apie keliones prasidėjo nuo 1 taško
Nuomonės formuotoja atvira – periversti socialinius tinklus ir pasukti juos praktiškai vien kelionių linkme privertė vienas žingsnis. Demi 3 mėnesius praleido Indonezijoje, Balio saloje, todėl ten visai netyčia ten gimė nauja tema – kelionės.
„Aš Balyje tikrai įsivažiavau į rutiną, tada juokais nufilmavau apie maisto kainas, restoranų apžvalgas ir žmonėms tikrai labai patiko. Tuomet čia pagalvojau, kad tokio pobūdžio turinį galiu kurti ir dažniau ir viskas įsisuko iki to, ką turiu dabar“.
Demi nusprendė, jog nusprendė keliauti dažniau ir žmonėms ką nors vis parodyti iš kelionių, o tai liečia: įvairias apžvalgas, kainų palyginimus, įvairių vietų ir vaizdų rodymas bei dar daug kitokio turinio.
Demi atvirauja, jog iš žmonių neretai sulaukia pastebėjimų, jog pati daug keliauja, tačiau moteris juokiasi, kad nežino, kas yra daug, tačiau pasidalino, kiek vidutiniškai skiria laiko kelionėms:
„Dabar greičiausia per metus išskrendu į 3-4 rimtesnes keliones ir 2-3 trumpesnes. Kuomet vykstu į tą rimtesnę kelionę, tai ji apčiuopia gal 3-4 šalis ir trunka apie mėnesį laiko“.
Azija – ne tik Demi genai, bet ir mylimiausias žemynas
Ne paslaptis, jog Demi veido bruožai neprimena tipinio lietuvio ar europiečio. Jauna moteris atsivėrė, jog yra gimusi Lietuvoje, tačiau dalis šaknų yra kilę iš Azijos, iš Honkongo. Honkongas – viena gražiausių vietų moteriai, nors čia būta ne kartą, trauka sugrįžti yra itin didelė.
Moteris atvirauja, jog deja, bet honkongietiškai kalbėti nemoka, supranta labai minimaliai, nes nėra giminaičių, su kuriais galėtų bendrauti, tad šios kalbos mokėjimas Demi nėra prioritetas.
„Į Honkongą galėčiau grįžti dar ir 100 kartų, bet nesinori apsiriboti emociniu prisirišimu. Dabar labai vertinu ir Japoniją, ten lankiausi jau antrąjį kartą, tai taip pat norisi sugrįžti, nes tikrai labai išskirtinė šalis. Kinija taip pat nuostabi šalis, lankiausi Šanchajuje ir Zhangjiajie, tai pirmą kartą gyvenime mačiau tokio grožio gamtą“, – apie Aziją su didele meile akyse pasakoja Demi.
Demi atvirauja, jog gulėti prie viešbučio baseino – tikrai ne jos tipas.
„Mano kelionės yra vien turistinės. Kai pakalbu su kitais, dar nesu sutikusi žmogaus, kuris taip spaustų kiekvieną kelionės minutę, kaip aš. Esame bandę su šeima ir pasidaryti poilsinę kelionę, bet niekaip nepavyko. Kaip galima gulėti, kai yra tiek vietų, kurias galima pamatyti“, – sako Demi.
Moteris atvirauja, kad dideliu pavyzdžiu gyvenime jai yra mama, todėl pasekus mamos pavyzdžiu Demi sako:
„Iš gyvenimo reikia imti viską“.
Amerika (ne)svajonių žemynas
Ameriką dauguma lygina su kino filmais ir įsivaizduoja it svajonių žemyną ar rojų, kur viskas yra nuostabu. Demi atvirauja, jog jos nuomonė nėra jau tokia populiari, kaip daugumos žmonių. Ameriką jai teko pažinti gana neblogai, todėl nuomonė nėra vien teigiama.
„Socialiniuose tinkluose esu sulaukusi girežtų komentarų šia tema“, – sako moteris.
Savo patirtį Amerikos žemyne Demi įvardina tikrai ne kaip pačią geriausią:
„Šiemet buvau Amerikoje du kartus, lankiausi: Čikagoje, Los Andžele ir Majemyje. Iš to, ką pamačiau, tai labiausia patiko Majemyje, bet bendrai apėmus, Amerika man yra lygu nesaugumui. Visiškai visur, kur eini, visur labai smirda, viskas labai netvarkinga, gatvės pilnos benamių“.
Demi palietusi nesaugumo temą, prieš akis išdygo prisiminimas, kuomet su šeima buvo Čikagoje ir įvyko įvykis, kuris galėjo turėti labai dideles pasekmes:
„Pagalvojome, jog visai šaunu būtų nuvykti į centrą, bet jau buvome pavargę, nusprendėme grįžti į viešbutį ir išsimiegoti, o tai mums išgelbėjo gyvybes. Kaip tik ryte sužinojome, kad centre įvyko masinis susišaudymas. Buvo labai daug sužeistų žmonių. Tai labai džiaugiuosi, kad likome saugūs“.
„Azijos kultūra, grožis ir gamta... Amerika niekuomet neprilygs Azijai“, – savo nuomone dalinasi Demi.
Moteris prisimindama mėnesį Amerikoje atvirauja, jog ten net nėra sveiko maisto, nes sveikas maistas ten yra nesveikas, o už tai, jog apskritai galėtum pavalgyti, tenka pakloti nemažus pinigus:
„Tarkime, burgerio kompleksas Lietuvoje kainuoja 10-20 eurų, tame tarpe. Amerikoje valgėme užmiestyje, kažkokiame pakelės restoranėlyje, tai už vieną burgerį, kuris buvo nė neskanus, teko sumokėti 45 dolerius“.
Nuomonės formuotoja atvirauja, jog norint keliauti į Ameriką, reiks ruošti paploninti piniginę, kadangi už viską tenka mokėti kelis kartus brangiau nei Lietuvoje, todėl lietuviams neretai būna šioks toks šokas, dėl kainų skirtumo.
