  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Oslo centre nugriaudėjo sprogimas: pranešama, kad sulaikytas 13-metis

2025-09-24 12:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 12:13

Norvegijos policija antradienį pranešė, kad tiria sprogimą Oslo centre, o vėliau atliko antrojo sprogstamojo įtaiso, rasto įvykio vietoje, detonavimą, pridurdama, kad įtariamasis buvo sulaikytas, rašo „Reuters“.

Oslo centre nugriaudėjo sprogimas: pranešama, kad sulaikytas 13-metis (nuotr. SCANPIX)
4

Nėra pranešimų apie sužeistuosius šioje vietoje, esančioje netoli universiteto miestelio ir maždaug 500 metrų nuo karališkųjų rūmų ir Izraelio ambasados.

Nėra pranešimų apie sužeistuosius šioje vietoje, esančioje netoli universiteto miestelio ir maždaug 500 metrų nuo karališkųjų rūmų ir Izraelio ambasados.

Oslo centre nugriaudėjo sprogimas: pranešama, kad sulaikytas 13-metis
Valdžios institucijos ėmėsi retų priemonių ir Oslo gyventojams išsiuntė skubų pranešimą į mobiliuosius telefonus, įspėdamos apie sprogimą.

Antrasis vietoje rastas sprogstamasis įrenginys, atrodo, buvo „karinio tipo“ rankinė granata, žurnalistams sakė įvykio vietoje dirbęs policijos pareigūnas Brianas Skotnesas.

„Sulaikėme vieną įtariamąjį ir intensyviai ieškome daugiau informacijos bei kitų asmenų, – sakė B. Skotnesas. – Mūsų hipotezė yra, kad tai nusikaltėliai, kovojantys prieš kitus nusikaltėlius, bet mes negalime nieko atmesti.“

Jis pridūrė, kad dabar vietovė yra saugi.

Sulaikytas 13-metis

Norvegijos komercinė televizija TV2 ir dienraštis „Aftenposten“, remdamiesi nenurodytais šaltiniais, pranešė, kad policija sulaikė 13-metį.

Policijos atstovas atsisakė komentuoti įtariamojo amžių.

Šis incidentas įvyko dieną po pranešimų apie užfiksuotus dronus netoli Oslo ir Kopenhagos oro uostų.

