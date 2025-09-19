Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Dar vienos skyrybos: Monica Bellucci ir Timas Burtonas pasuko skirtingais keliais

2025-09-19 18:20 / šaltinis: BNS
2025-09-19 18:20

Holivudo režisierius Timas Burtonas ir italų aktorė bei modelis Monica Bellucci  pranešė apie skyrybas.

Timas Burtonas ir Monica Bellucci (nuotr. SCANPIX)
8

Holivudo režisierius Timas Burtonas ir italų aktorė bei modelis Monica Bellucci  pranešė apie skyrybas.

„Monica Bellucci ir Timas Burtonas su didele pagarba ir dideliu rūpesčiu vienas kitam nusprendė skirtis“, – sakoma bendrame jų pareiškime.

Timas Burtonas ir Monica Bellucci
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Timas Burtonas ir Monica Bellucci

Romaną patvirtino prieš keletą metų

M. Bellucci patvirtino savo romaną su T. Burtonu 2023 metais, o jis ją įtraukė į praėjusių metų siaubo komediją „Beetlejuice Beetlejuice“, kuri yra jo 1988 metų filmo „Vabalų sultys“  tęsinys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Bellucci jame suvaidino Delores, į Frankenšteiną panašią piktąją būtybę, pasiryžusią atkeršyti savo buvusiam vyrui, kurį vaidina Michaelas Keatonas.

M. Bellucci turi du vaikus iš 14 metų trukusios santuokos su prancūzų aktoriumi ir filmo „Negrįžtami“  žvaigžde Vincent'u Casseliu, kuri nutrūko 2013-aisiais.

T. Burtonas iki 2014 metų palaikė ilgalaikius santykius su britų aktore Helena Bonham Carter (Helena Bonam Karter). Jie taip pat turi du bendrus vaikus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

