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Dainų kūrėja ir atlikėja Viktorija Rupeikytė: „Jaučiuosi it vulkanas, iš kurio veržiasi ne lava, o dainos“

2026-11-13 16:34 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-11-13 16:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vienos romantiškiausių ir lyriškiausių Lietuvos pop scenos žvaigždžių – dainų autorės ir atlikėjos Viktorijos Rupeikytės gyvenimas – it vulkanas. Šie metai jai nepagailėjo ir nepaprastai gražių akimirkų – žinoma moteris sukūrė šeimą, ir rimtų išbandymų: sužinojusi bauginančią diagnozę, ji net du kartus gulėsi ant operacinės stalo.

Viktorija Rupeikytė (nuotr. pranešimo spaudai)
GALERIJA (4)

Vienos romantiškiausių ir lyriškiausių Lietuvos pop scenos žvaigždžių – dainų autorės ir atlikėjos Viktorijos Rupeikytės gyvenimas – it vulkanas. Šie metai jai nepagailėjo ir nepaprastai gražių akimirkų – žinoma moteris sukūrė šeimą, ir rimtų išbandymų: sužinojusi bauginančią diagnozę, ji net du kartus gulėsi ant operacinės stalo.

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Visos šios patirtys nepristabdė, o suteikė sparnus toliau siekti savo svajonės, kuri jau jos rankose. Debiutinis albumas „Siela mano“ ką tik išvydo dienos šviesą.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viktorija Rupeikytė

Albumas: it gimtadienio dovana klausytojams

Taip jau sutapo, kad Viktorija albumo pasirodymo išvakarėse šventė savo gimtadienį. Tad jos debiutinis albumas tapo it gimtadienio dovana visiems Viktorijos kuriamos bei atliekamos muzikos gerbėjams.

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„Šiandien mano gimtadienis. O rytoj pasirodys mano pirmasis albumas”, – taip savo sekėjams rašė Viktorija socialiniuose tinkluose. „Galvojau, kad šioms dienoms turėsiu daug žodžių, bet jaučiuosi kaip baltas lapas… Tai pagalvojau, kad nieko ir nekalbėsiu — tegul kalba mano dainos. Jų bus net devynios. Tikiuosi, kad rasit savo mėgstamiausią. Iki rytojaus, susitinkam mano albume „Siela mano”!”.

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Čia reikėtų priminti, kad Viktorija pradėjo kurti dainas visai neseniai: vos prieš dešimtmetį. Ko gero, gal tiek kūrusi ir nebūtų, jei ne išsiskyrimo su šeima ilgesys: tuo metu Viktorijos tėtis, mama ir sesės persikėlė gyventi į užsienį, o Viktorija nusprendė likti Lietuvoje:

„Man tas laikas buvo nepaprastai sunkus, tad visą tą ilgesį, nerimą ir visus kitus psichologinius išgyvenimus užmiršdavau kurdama. Nes kai kuriu, visuomet pasineriu tarsi į transo būseną, man niekas nebeegzistuoja – aš būnu paskendusi kažkur, tarsi tuo metu medituočiau”, – yra sakiusi ji.

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Naujuosius kūrinius iš albumo galite išgirsti ČIA.

Dėl ko gali liūdėti klausytojai?

Pasiteiravus, kokios dainos bus atlikėjos albume, ji kiek nuliūdina klausytojus, iki šiol prisimenančius jos pirmąsias sukurtas dainas, bet jiems turi ir gerų žinių:

„Senųjų dainų mano albume nebus, nes aš jaučiuosi paaugusi ir tą ankstesniąją kūrybą noriu palikti kaip savo dalį: tarsi prisiminimus, kuriuos laikome namuose gražioje lentynoje. Bet pridursiu, kad senas dainas žmonės galės išgirsti mano ateities koncertuose, kurių suplanuotas ne vienas”, – šypsosi kūrėja.

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Na, o apie debiutinį albumą Viktorija kalba su dideliu džiaugsmu, kuris, tuo pačiu, kupinas ramybės: viskas, vienas didžiausių darbų kūrėjos ir atlikėjos gyvenime jau padarytas:

„Spėju, kad kai po truputį paleidau savo baimę, manyje ėmė vertis kūryba. Anksčiau many buvo vietos visokioms mintims ir nepasitikėjimui. Kai visa tai išėjo, atsirado vietos kūrybai. Dabar tiesiog jaučiuosi kaip vulkanas, iš kurio veržiasi ne lava, o dainos. Norisi dalintis viskuo, ką turiu savy, o visa tai tilpo į 9 išjaustas ir išmyluotas dainas: penkių iš jų dar visiškai negirdėjote. Keliose, man atrodo, nustebinsiu ir tuos, kurie jau seniai manęs klausote”, – intriguoja Viktorija.

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„Tikiuosi, kad rasite dainoms vietos savo širdyse ir leisite joms ten pasilikti ilgėliau: žinote tą jausmą, kai grįžti namo ir neišlipi iš mašinos, nes groja gerą dainą, tai tikiuosi, kad tokią rasite ir mano albume”, –viliasi dainų autorė ir atlikėja, čia pat pridurdama, kad dainų pagal stilių neskirsto: „Kokia

emocija iš manęs eina tuo metu, kai jas rašau, tą ir rašau. Visiškai neturiu jokių rėmų: kuriu taip, kaip jaučiu ir iš tikrųjų šį albumą galiu apibūdinti taip: tai milžiniškas jausmas, einantis iš manęs”, – atvirauja Viktorija.

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Įrašų studijoje – magiški atributai, kurių...nereikėjo

„Į studiją aš vis atsinešdavau eterinių aliejų, kristalų, plunksnų, akmenukų, man atrodo, kad be jų ne taip kūryba liejasi... Faustas, įtariu, būtų puikiai išsivertęs ir be jų. Jis kažkaip išgirsta, ką aš turiu galvoje, net kai pasakau „va čia norėčiau, kad būtų kažkaip… kitaip“. Taip mudu ir dirbom. Apkabinu ir jau pasiilgau!“, – taip darbą įrašų studijoje su vienu žymiausių muzikos prodiuserių Lietuvoje Faustu Venckumi apibūdina Viktorija.

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Beje, klausantis albumo dainų, bus galima maloniai nustebti, išgirdus skambant…arfą. Ja meistriškai sugrojo Viktorijos sielos drauge vadinama Gabrielė Ašmontaitė-Bačkuvienė, kuriai atlikėja negailėjo pagyrų: „Be Gabrielės mano albumas netektų daug spalvų! Esu dėkinga gyvenimui už šį žmogų ir noriu dar vienos dainos su arfa!“, – dėkingumo neslėpė kūrėja.

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Atskiras prisipažinimas – sutuoktiniui Mariui

Tik pasirodžius albumui, socialiniuose tinkluose Viktorija pasidalino gražia žinele savo vyrui Mariui:

„Ačiū savo vyrui už meilę ir palaikymą! Ačiū, kad leidi man augti ir būti savimi, net jei ir kartais tas savimi atrodo labai labai beprotiškai ir keičiasi kas kelis mėnesius! Bet, tikriausiai, jei nebūčiau tokia išprotėjus, nebūtų ir visų mano parašytų dainų! Myliu!”, – rašė Viktorija ir kviečia visus gerbėjus pasiklausyti kūrinių iš debiutinio jos albumo „Siela mano“.

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