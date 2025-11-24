Buvusiam premjerui – vėžys: „Būkime atviri“

D. Kameronas „The Times“ sakė, kad pora klausėsi interviu su Niku Jones, „Soho House“ įkūrėju, kuris 2022 m. pasakojo apie prostatos specifinio antigeno (PSA) testą, skelbė mirror.co.uk.
Paskatino žmona
Samanta paskatino Davivą paklausti savo šeimos gydytojo apie tai per įprastinę sveikatos patikrą. D. Camerono PSA testas – kuris tikrina su prostatos vėžiu susijusius baltymus – parodė nerimą keliančiai aukštą lygį.
„Visada tikiesi geriausio. Atlikus magnetinio rezonanso tomografiją, ant jos matyti kelios juodos žymės. Galvoji: na, tikriausiai viskas gerai. Bet kai grįžta biopsija ir paaiškėja, kad tau nustatytas prostatos vėžys? Visada bijai išgirsti šiuos žodžius. Ir tada, kai jie tiesiogine prasme išeina iš gydytojo lūpų, galvoji: o, ne, jis tai pasakys. Jis tai pasakys. O Dieve, jis tai pasakė“, – sakė Davidas.
Jis sakė, kad nusprendė viešai prabilti apie savo diagnozę dėl platformos, kuria jis disponuoja. „Tai yra dalykas, apie kurį tikrai turime galvoti, kalbėti ir, jei reikia, imtis veiksmų“, – sakė jis.
Buvęs premjeras palaiko labdaros organizacijos „Prostate Cancer Research“ kvietimą vykdyti tikslinę patikrą, kad vyrams, kurie yra didžiausio pavojaus grupėje, būtų siūlomi tyrimai. Kiekvienais metais Jungtinėje Karalystėje nustatoma apie 55 300 prostatos vėžio atvejų ir fiksuojama 12 200 mirčių, todėl tai yra mirtiniausia vyrų vėžio forma šalyje.
„Būkime atviri. Vyrai ne itin daug kalba apie savo sveikatą. Dažnai atidėliojame dalykus. Mums gėda kalbėti apie kažką tokio kaip prostata, nes ji glaudžiai susijusi su lytine sveikata ir kitais dalykais. Aš tarsi pagalvojau: na, tai nutiko tau, tad turėtum pasinaudoti proga ir pasakyti apie tai savo žodžiais. Jausčiausi blogai, jei nepasidalyčiau ir nesakyčiau, kad turėjau tokią patirtį. Pasidariau tyrimą. Tai padėjo man atrasti, kad kažkas negerai. Tai davė galimybę su tuo susidoroti“, – sakė jis.
Davidas pasakojo, kad pasirinko fotodinaminę terapiją ir birželį atliko kontrolinį MRT tyrimą, kuris parodė, kad gydymas buvo sėkmingas.
Fokalinė terapija – tai novatoriška, minimaliai invazinė procedūra, kuri naudoja adatas ir elektrinius impulsus vėžio ląstelėms sunaikinti. Jis sakė, kad tolesnė naujos technologijos pažanga galiausiai gali leisti įgyvendinti prostatos vėžio patikrinimų programą visiems vyresnio amžiaus vyrams.
