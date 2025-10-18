Buvusi Justino Bieberio mergina Sofia Richie nustebino gerbėjus: pranešė džiugią naujieną

Nuotraukoje Richie pasidalijo veidrodine asmenuke, kurioje matyti jos apnuoginto nėščio pilvuko siluetas.
Pranešė džiugią naujieną
„Kelyje į šių mažylių pristatymą“, – prie įrašo rašė ji. Richie Grainge ir jos muzikos prodiuseris vyras jau augina dukrelę Eloise, gimusią 2024-ųjų gegužę.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Nuo tada, kai tapo mama, netrukus dviejų vaikų mama tapsianti Richie Grainge sako besijaučianti gerai savo kailyje. Liepos 25 dieną pasirodžiusiame „Vogue“ vaizdo įraše „Beauty Secrets“ influencerė atviravo apie ypatingą ryšį su savo mažyle.
„Manau, kad turėdama dukrą supratau, kaip svarbu jaustis pasitikinčiai savimi be makiažo“, – sakė Richie Grainge. – „Aš daug su ja apie tai kalbu. Juokinga, nes sakau, kad mes daug apie tai kalbamės, nors jai tik metai ir ji vos kalba, bet esu įsitikinusi, kad ji mane supranta. Todėl mes turime labai gilias gyvenimo diskusijas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!