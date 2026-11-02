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Buvęs Vilniaus morgo vedėjas atskleidė, ko mirštantieji bijo labiausiai: „Leiskite jiems...“

2026-11-02 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 15:00
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Lietuvoje minint Vėlines, socialiniuose tinkluose ėmė plisti teismo medicinos eksperto Pauliaus Petreikio mintys. Jis pasisakė apie tai, ko mirštantieji, jo įsitikinimu, bijo labiausiai. 

Buvęs Vilniaus morgo vedėjas atskleidė, ko mirštantieji bijo labiausiai (nuotr. stop kadras, ELTA / Orestas Gurevičius)

Lietuvoje minint Vėlines, socialiniuose tinkluose ėmė plisti teismo medicinos eksperto Pauliaus Petreikio mintys. Jis pasisakė apie tai, ko mirštantieji, jo įsitikinimu, bijo labiausiai. 

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P. Petreikis yra teismo medicinos ekspertas, buvęs Vilniaus morgo vedėjas ir vienas pirmųjų nepriklausomų teismo medicinos ekspertų Lietuvoje.

Plinta Pauliaus Petreikio žodžiai

Šį darbą jis dirba nuo 1998 metų ir vien per 10 metų valstybinėje tarnyboje ištyrė daugiau nei 3 tūkst. mirusiųjų. 

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Paulius apsilankė tinklalaidėje „Pirmyn“ ir papasakojo apie savo darbą. 

Socialiniame tinkle išplito viena pokalbio ištrauka, kurioje P. Petreikis teigė, kad mirštant žmogui ne visada reikia kviesti greitąją pagalbą. Pasak pašnekovo, žmonėms reikėtų leisti numirti namuose. 

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„Jeigu žmogus miršta, nebūtina kviesti greitosios pagalbos ir jį išvežti į ligoninę, kad jis ten numirtų. Leiskite žmogui numirti namuose. Nėra didesnės laimės žmogui nei numirti namuose“, – įsitikinęs P. Petreikis.

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Jis pridūrė: „Galime prailginti kančias dar dviem mėnesiams, trims ar pusmečiui... Mano tėvas ką tik mirė. Man pamotė skambina ir klausia, ką daryti, nes jam plaučiai jau pildosi skysčiais. Sakau jai: būk gera, leisk jam numirti namuose.

Galime nuvežti į ligoninę, gal suduos vaistų, dar mėnesį pasikankins. Bet jis jau buvo aklas, visiškai šviesaus proto ir džiaugiasi gražiai nugyvenęs gyvenimą. Žmonėms baisiausia mirti ne namuose, o socialiniuose namuose, ligoninėje, be artimųjų. “

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Jau kurį laiką P. Petreikis dirba nepriklausomu teismo medicinos ekspertu. Jis teigia esantis vienintelis toks specialistas Lietuvoje.

Pasak pašnekovo, daugiausia jam tenka tirti užsienyje žuvusius lietuvius.

„Lietuvos teisėsaugai jie yra neįdomūs. Tada artimieji manęs prašo ištirti mirusį, nes nori sužinoti tikslią mirties priežastį“, – pasakojo ekspertas.

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P. Petreikio teigimu, kiekviena teismo medicinos eksperto darbo diena yra nenuspėjama. Darbo krūvis priklauso ir nuo savaitės dienos, o pirmadieniai būna sunkiausi.

„Pirmadieniais sunkiausia, nes būna daug kūnų. Tiriama pagal atvežimo eilę. Pirmiausia – nužudymai“, – darbo užkulisiais dalijosi pašnekovas.

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Valstybiniai morgai savaitgaliais nedirba, todėl tuo metu kūnai laikomi laidojimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Kalbėdamas apie darbo užmokestį valstybiniame sektoriuje, P. Petreikis prisiminė, kad anksčiau atlyginimai siekė 1200 Eur į rankas. Tik prieš porą metų jie pakilo maždaug dvigubai.

Visą pokalbį galite klausyti čia: 

 

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