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Žinia iš aplinkosaugininkų: per Vėlines reiktų mažiau plastiko kapinėse, daugiau natūralumo

2026-11-02 12:28 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-11-02 12:28
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Minint Vėlines, visų mirusiųjų pagerbimo šventę, aplinkosaugininkai ragina prisiminti, kad, lankydami artimųjų kapus, uždegdami žvakes ir puošdami kapus, galime priimti tvaresnius sprendimus – rinktis natūralias dekoracijas, vengti vienkartinių plastikinių gaminių ir tinkamai rūšiuoti atliekas. 

Vėlinės Vilniaus kapinėse (nuotr. Gabija Šileikaitė/ELTA)

Minint Vėlines, visų mirusiųjų pagerbimo šventę, aplinkosaugininkai ragina prisiminti, kad, lankydami artimųjų kapus, uždegdami žvakes ir puošdami kapus, galime priimti tvaresnius sprendimus – rinktis natūralias dekoracijas, vengti vienkartinių plastikinių gaminių ir tinkamai rūšiuoti atliekas. 

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„Net ir nedideli kasdieniai pasirinkimai padeda mažinti aplinkos taršą“, – sako Aplinkos apsaugos agentūra.

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Ji vietoje plastikinių gėlių, krepšelių ir vainikų rekomenduoja rinktis gyvas, sodinamas ar džiovintas gėles, natūralias augalines kompozicijas. 

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„Dirbtinės puošmenos dažnai gaminamos iš skirtingų medžiagų – plastiko, metalo, tekstilės, klijų. Jas sunku išardyti ir atskirti, todėl net ir išrūšiuotos tokios atliekos ne visada gali būti perdirbamos“, – sako aplinkosaugininkai.

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Pasak jų, svarbu įvertinti ir puošmenų ilgaamžiškumą. Daugkartinio naudojimo dekoracijas galima saugoti ir panaudoti kitais metais, o tai ne tik padeda sutaupyti, bet ir sumažinti atliekų kiekį. Natūralios gėlės taip pat yra geras pasirinkimas, jei vėliau jos atskiriamos nuo plastiko, vielučių, kempinių ir kitų neorganinių medžiagų.

Žvakėms – daugkartiniai gaubtai ir natūralus vaškas

Aplinkosaugininkai pataria rinktis žvakes su daugkartiniais gaubtais, kuriuose galima pakeisti tik žvakės papildą, arba žvakeles be papildomo stiklo, plastiko ar metalo. Vienkartiniai gaubtai dažnai tampa mišriomis atliekomis, nes vaško ir parafino likučiais užterštos pakuotės netinka įprastam perdirbimui.

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„Jei yra galimybė, verta rinktis natūralaus vaško žvakes. Parafinas gaminamas iš naftos perdirbimo produktų, o degant parafinui gali susidaryti suodžių ir išsiskirti oro teršalų“, – sako gamtos saugotojai.

Po Vėlinių likusias atliekas svarbu tinkamai išrūšiuoti. Plastikinius gėlių vazonus, nuo kurių pašalintos žemės, reikėtų mesti į plastiko pakuočių konteinerius. Į stiklo atliekų konteinerius galima mesti tik švarias stiklines žvakides be vaško ar parafino likučių, įdėklų ir plastikinių detalių. Jei stiklinėje žvakidėje liko vaško ar parafino, o žvakės įdėklas, dirbtinės gėlės, floristinės kempinės, dekoratyvinės juostos ar kitos puošmenos pagamintos iš skirtingų medžiagų, jas reikėtų mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

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Žaliųjų atliekų konteineriai skirti gyvoms gėlėms, nuvytusioms puokštėms, spygliuočių šakoms, mediniams karkasams, sugrėbtiems lapams, spygliams, samanoms ir kitoms augalinės kilmės atliekoms, tačiau prieš tai būtina pašalinti plastikines, metalines ir kitas neorganines priemaišas.

Aplinkosaugininkai primena, kad ne kiekvienas stiklinis daiktas tinka stiklo atliekų konteineriui, o netinkamai išrūšiuotos atliekos gali užteršti perdirbti skirtas žaliavas. 

Jei prie kapinių nėra tinkamų konteinerių, atliekas reikėtų išsinešti ir išmesti į atitinkamus konteinerius kitoje vietoje. Pastebėjus, kad konteineriai perpildyti, atliekų šalia jų palikti negalima – jas būtina pristatyti į kitą tinkamą surinkimo vietą.

indeliai.lt

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