Socialiniame tinkle „Instagram“ Britney pasidalijo filmuku, kuriame ji vien su apatiniu trikotažu. Užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip moteris, gulėdama lovoje, rankomis liečia kūną.

Pasidalijusi intymiu filmuku, moteris prieraše gyrė prekės ženklo „Victoria's Secret“ apatinius.

„Pagaliau radau „Victoria's Secret“ liemenėlę, kuri nesukelia skausmo!!! Man patinka „push up“ liemenėlės, bet nemėgstu paminkštinimų!!! Ši liemenėlė yra geniali... <...> Be to, ji šilkinė!!! Net nesijaučia, kad ją dėviu, be to, ji gražios spalvos!!!“ – susijaudinimo neslėpė ji.

Britney taip pat paminėjo savo 42-ąjį gimtadienį, kurį atšventė gruodžio 2-ąją. Dainininkė teigė nesijaučianti tokio amžiaus.

Pasakė, kodėl filmuojasi nuoga

Primename, kad savo memuaruose Britney paaiškino, kodėl dažnai pozuoja nuoga savo socialiniuose tinkluose.

„Žinau, kad daugelis žmonių nesupranta, kodėl man patinka fotografuotis nuogai arba su naujomis suknelėmis“, – teigė dainininkė B. Spears naujienų portalui „The New York Times“.

„Bet manau, kad jei jie tūkstančius kartų būtų fotografavęsi su kitais žmonėmis, pozavę pagal kitų idėjas, jie suprastų, koks džiaugsmas fotografuotis taip, kaip jaučiuosi pati, seksualiai“, – rašė ji.

Į Britney nuogybes sureagavo ir jos du sūnūs. 18 metų Prestonas ir 17 metų Jaydenas, kurių ji susilaukė su buvusiu vyru Kevinu Federline'u. Jie tikino, jog tokiu būdu ji susilaukia dėmesio.

„Tai tęsiasi jau daugelį metų ir yra didelė tikimybė, jog niekada tikrai nesibaigs“, – praėjusiais metais britų ITV sakė sūnus Jaydenas.