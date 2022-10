Belgijos karališkoji pora apsilankė Kaune: išskirtinį dėmesį skyrė vaikams iš Ukrainos

Trečiadienį pirmoji ponia Diana Nausėdienė, karalienė Matilda, Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta ir VDU rektorius aplankė Vilniuje VDU Švietimo akademijoje įkurtą Ukrainos centrą, susitiko su jo darbuotojais ir lankytojais. Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ir karalienė Matilda apžiūrėjo ukrainiečių vaikų piešinių parodą, Ukrainos centro erdves, susipažino su ten vykdomomis edukacinėmis ir kultūrinėmis veiklomis. D. Nausėdienė ir karalienė Matilda apsilankymo metu bendravo su centro lankytojais – nuo karo Ukrainoje pabėgusiomis moterimis ir vaikais, domėjosi jų emocine būsena ir gyvenimu bei užimtumu Lietuvoje.

Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (17 nuotr.) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) +13 Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Ukrainiečių vaikų muzikos pasirodymas (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė su Liudu Mažyliu (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių) Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete (nuotr. Organizatorių)

(17 nuotr.) FOTOGALERIJA. Belgijos karalius ir karalienė lankėsi ir Vytauto Didžiojo universitete

REKLAMA

Pokalbyje su ukrainietėmis pirmoji ponia ir karalienė išklausė jų išgyvenimus bėgant nuo karo ir integracijos svečioje šalyje patirtis. Per vizitą VDU Ukrainos centre pirmoji ponia ir karalienė taip pat stebėjo specialų ukrainiečių vaikų muzikos pasirodymą, kuriame vaikai pademonstravo savo talentus.

Po pietų karališkoji šeima atvyko į Kauną. Istorinėje Prezidentūroje Kaune Europos Parlamento narys bei VDU profesorius Liudas Mažylis Belgijos monarchams pristatė Lietuvos Tarybos nutarimą dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pasirašyto 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, originalą. L. Mažylis su Belgijos monarchais pasidalijo ir faktu, kad šis dokumentas buvo dingęs 99 metams. Jis taip pat pristatė vėliau sekusią skaudžią Lietuvos istorinę patirtį atėjus sovietinei okupacijai, pasakojo apie signatarų ir kitų Lietuvos piliečių tremtis.

REKLAMA

REKLAMA

Belgijos karalius Pilypas ir karalienė Matilda lankėsi ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorate – čia susitiko su VDU vadovybe bei pasirašė dvišalio bendradarbiavimo sutartį su Namur universiteto rektore Prof. Dr. Annick Castiaux.

Karališkoji šeima taip pat apžiūrėjo renovuotame VDU Pedagogų rengimo centre eksponuojamą parodą „5X5®“ – „Stories of Design Innovation: from Kortrijk to Kaunas“, kurioje galima susipažinti su 5 Belgijos ir 5 Lietuvos dizaino istorijomis.

Kartu su karališkąja šeima į Lietuvą atvyko ir didelė Belgijos delegacija, kurią sudaro verslo ir akademinės bendruomenės atstovai, tarp jų – 9 įvairių Belgijos universitetų bei institutų rektoriai ir prezidentai.

Belgijos karalius Pilypas su sutuoktine į Lietuvą atvyksta prezidento Gitano Nausėdos kvietimu, minint Lietuvos ir Belgijos Karalystės santykių užmezgimo šimtmetį.